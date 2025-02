“Door wanbestuur komt er geen euro uit parkeergeld in stadskas”: Dimitri Dedecker haalt kritisch uit naar Nieuwpoorts stadsbestuur

“Middelkerke haalt jaarlijks 2,2 miljoen euro uit zijn parkeerbeleid, Nieuwpoort nul euro”, stelde oppositieraadslid Dimitri Dedecker (Gezond Verstand) scherp tijdens de gemeenteraad donderdagavond. “Omdat het stadsbestuur de parkeertarieven niet heeft geïndexeerd, loopt het niet alleen honderdduizenden euro’s per jaar mis, maar is er ook nog eens 575.000 euro verschuldigd aan het parkeerbedrijf.” Zo reageert het stadsbestuur.

De mondelinge vraag die Dimitri Dedecker tijdens de Nieuwpoortse gemeenteraad stelde, deed de wenkbrauwen fronsen bij het talrijk opgekomen publiek. Na onderzoek stelde hij namelijk vast dat stad Nieuwpoort geen enkele euro haalt uit de parkeergelden die het bedrijf Indigo int via de parkeerautomaten. Nochtans werd er in 2014 een concessie gesloten. De eerste jaren zou het stadsbestuur volgens Dedecker tussen de 250 en 300.000 euro ontvangen hebben, maar ook toen werden de tarieven niet geïndexeerd met als gevolg dat er vanaf 2019 niets meer naar de stadskas vloeit van de opbrengst van de verkoop van de parkeertickets aan de automaten.

“De grote schuldige in dit verhaal is het stadsbestuur zelf”, verduidelijkt Dimitri. “Het heeft namelijk nog geen enkele keer een indexatie van de prijs voor een parkeerticket goedgekeurd. Daardoor ontvangt het sinds 2019 nul euro uit zijn parkeergeld of sterker gesteld, het verloor in de beginperiode gemiddeld 300.000 euro per jaar en dat bedrag is intussen opgelopen tot 850.000 euro per jaar. Geld dat het stadsbestuur nochtans heel goed kan gebruiken.”

Maar het gaat nog verder stelde Dedecker vast. “Net omdat het stadsbestuur geen indexatie heeft doorgevoerd, verliest het zijn commissie omdat het niet aan de minimale omzet is geraakt. Die teller staat op 575.000 euro. Dat is dus geld dat stad Nieuwpoort moet terugbetalen. Niet in één keer, maar stel dat het nu toch zou indexeren, dan zal het een tijd een percentage van dat parkeergeld niet ontvangen, tot die negatieve commissie van 575.000 euro is terugbetaald.”

“Middelkerke haalt jaarlijks 2,2 miljoen euro uit zijn parkeerbeleid, in Nieuwpoort is het een strop rond de nek. De concessie loopt reeds tien jaar, maar duurt nog dertig jaar. Hoe moet het nu verder?”, vroeg Dedecker aan het bestuur.

Ingewikkeld verhaal

“Ik heb het dossier intussen goed bestudeerd en zit in volle bespreking met het parkeerbedrijf Indigo dat een voorstel zal uitwerken”, reageerde burgemeester Kris Vandecasteele (CD&V) tijdens de gemeenteraad. “Daarnaast zullen we de parkeercommissie opnieuw opstarten met drie mensen van CD&V, één van Gezond Verstand en één van Pro Nieuwpoort en uiteraard ook iemand van het parkeerbedrijf. Het doel is om samen tot een oplossing te komen. Het is een ingewikkeld verhaal, maar het klopt dat we sinds een paar jaar geen geld ontvangen uit het parkeerbeleid. Ik hoop dat de gesprekken die jij met Indigo hebt gevoerd de belangen van stad Nieuwpoort niet in het gedrang brengen.” Gemeenteraadsvoorzitter Rik Lips (CD&V) voegde daaraan toe: “Jij weet niet in welke sfeer dit tot stand is gekomen. Wij weten meer.”

We vroegen burgemeester Vandecasteele na de gemeenteraad nog verduidelijking. “Op de gemeenteraad heb ik moeten vaststellen dat de fractie van Gezond Verstand, bij monde van hun fractieleider Dimitri, eenzijdig de kant kiest van het parkeerbedrijf. Dat pleidooi ondermijnt mogelijks de onderhandelingspositie van de stad en dus haar inwoners. Het klopt dat er geen concessievergoeding is uitbetaald sedert 2019. Dat heeft te maken met een discussie over de cijfers en de indexering ervan, die uitgemond is in een juridisch geschil. De stad wil die cijfers jaarlijks in de boekhouding inschrijven, maar als je ze niet ter beschikking hebt, kan dit niet.” (GUS)