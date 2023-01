Dokter Allaert geeft de fakkel als voorzitter van CD&V Middelkerke door aan Tom Houdhoofdt

De Middelkerkse CD&V zet een nieuw jaar in met een nieuwe voorzitter. André Allaert, huisarts in Middelkerke geeft de fakkel door aan Tom Houthoofdt, zelfstandig ingenieur uit Leffinge. Tom was vroeger reeds actief in de gemeenteraad.

Binnen de huidige coalitie met schepen Dirk Gilliaert op Welzijn, gemeenteraadsleden Francine Duron en Katrien Goemaere en BCSD (OCMW)-raadsleden André Allaert en Ronny Devriendt, zijn heel wat projecten gerealiseerd, o.a. het nieuwe zwembad met het sportpark, de vernieuwde zeedijk en gemeenteschool voor Westende, de kinderopvang in het Welzijnshuis te Middelkerke en in Lombardsijde, de oprichting van een infoloket welzijn, de opstart van de dorpskernvernieuwing van Lombardsijde, het invoeren van nieuwe tussenkomsten in thuiszorg: het incontinentieforfait, de premie bij het installeren van een traplift, uitbreiding mantelzorgpremie. Nu is het tijd voor een voorzitterswissel.

Tom Houthoofdt licht de situatie toe. “We gaan werken aan een frisse ploeg voor 2024. Er liggen voor onze kustgemeente unieke opportuniteiten open, maar missen nog een coherente visie op lange termijn. We willen geëngageerde en competente mensen mee aan het stuur van het gemeentebeleid krijgen. Dat lijkt moeilijker dan ooit, maar met onze lokale basis moet dit lukken. Komende maanden maken we onze visie voor 2030 en 2050 op. Een visie doorspekt met o.a. creativiteit, toeristische gastvrijheid en duurzaamheid: de volgende stap voor Middelkerke. We denken buiten de traditionele lijnen en nodigen iedereen bij wie het kriebelt uit, om contact te nemen via tom.houthoofdt@yahoo.com of info@middelkerke.cdenv.be.” (PG)