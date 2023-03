Doelstellingen klimaatplan 2030 moeilijk haalbaar voor gemeente

Op de gemeenteraad van vorige week donderdag rapporteerde het gemeentebestuur over de verschillende klimaatdoelstellingen die het wil halen tegen 2030. Uit de cijfers van 2021-2022 blijkt nu dat Beernem nog veel werk voor de boeg heeft.

Op 21 oktober 2020 zetten de burgemeester en schepenen hun handtekening onder een lokaal klimaatpact. Daarmee ging de gemeente een viertal verbintenissen aan tegen 2030. Beernem zou meer bomen planten, wijken energiezuiniger maken door duurzame renovaties en klimaatvriendelijke initiatieven ondersteunen zoals deelsystemen, fietspaden en laadpalen. Bovendien wil de gemeente ook inzetten op ontharding en hemelwateropvang. Voor die laatste doelstelling werd intussen al een hemelwater- en droogteplan opgesteld. Op de andere drie gebieden kon het gemeentebestuur echter nog niet veel realiseren. Van de 15.730 te planten bomen werden slechts 643 stuks op publiek domein en 293 op privaat domein aangeplant. Van de 352 wooneenheden die de gemeente wil ondersteunen in een collectief renovatietraject, zijn er nog maar twee afgewerkt.”

31 deelwagens

Beernem engageert zich ook om 32 hernieuwbare energieprojecten te realiseren, daarvan zijn er nu drie opgestart. Voorts moeten er 31 deelwagens komen, intussen zijn er twee auto’s beschikbaar. Van de 157 laadpunten zijn wel al 33 stuks inzetbaar. Oppositiepartij N-VA reageerde tijdens de gemeenteraad teleurgesteld op de bekendmaking van de cijfers. “Men kon ons niet veel vertellen over wat het gemeentebestuur nog wil realiseren. Naar ons gevoel wil men initiatieven financieren die al lopende zijn, maar komt er geen injectie van nieuwe initiatieven. Er is weinig ambitie, dus we vrezen dat men de doelstellingen niet zal halen”, reageert fractieleider Gijs Degrande. “Dit voelt als greenwashing”, besluit hij.

“We zitten niet op schema” reageert schepen van Milieu Jan Vanassche (Groen). “Ik steek niet onder stoelen of banken dat we een achterstand hebben, maar daar hebben we goede redenen voor”, vertelt hij. “We willen eerst een duidelijke visie ontwikkelen. Het heeft geen zin om zomaar bomen te planten, als later blijkt dat de bomen sterven omdat ze op de verkeerde plaats of op het verkeerde moment werden geplant.”

Vlaamse decreten

Bovendien is de gemeente volgens hem ook afhankelijk van een aantal decreten die bij de Vlaamse regering vertraging opliepen. “Het was lang wachten op het nieuwe systeem voor de verbouwpremie. Nu dat er is, lopen meerdere aanvragen binnen. We kijken reikhalzend uit naar de hogere overheden om ons bijkomend te ondersteunen.” (AVH)