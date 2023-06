Doek valt over oppositiekartel tussen N-VA en Open VLD in Waregem: “Sijpelen de nationale peilingen door?”

Rond het uiteenvallen van het oppositiekartel N-VA/Open VLD hangt nog heel wat mist. Beide partijen speelden met het idee om alleen verder te gaan, maar de liberalen namen de vlucht vooruit. De opnieuw meer verdeelde oppositie is vooral goed nieuws voor de meerderheidspartij CD&V.

“Ik vind het onbegrijpelijk dit te moeten vernemen via de pers. Zeker gezien de goede fractiewerking en verstandhouding de voorbije vijf jaar. De besprekingen voor na 2024 waren lopende. Er was nog geen enkele harde beslissing genomen. Ik vraag mij af of de slechte nationale peilingen van Open VLD doorsijpelen in de lokale afdelingen. Paniek en overhaasting zijn een slechte raadgever.”

Zo reageert N-VA-voorzitter op het vertrek van Open VLD-raadsleden Maxim Laporte en Guy Van den Eynde uit de gemeenschappelijke fractie die de twee partijen sinds 2018 vormden. De twee liberalen gaven dinsdag te kennen dat ze vanaf september als onafhankelijke raadsleden zullen zetelen in de gemeenteraad. Een nieuwe en afzonderlijke Open VLD-fractie vormen, is juridisch onmogelijk. Door op te stappen uit de fractie verliezen Laporte en Van den Eynde ook hun recht op presentiegeld voor het bijwonen van de commissievergaderingen.

Hoewel beide partijen benadrukken dat ze in de beste verstandhouding werkten en de splitsing betreuren, lijkt er toch iets gebroken tussen N-VA en Open VLD. “De voorbije maanden viel het verschil in visie voor de toekomst meermaals op”, zei Maxim Laporte in een persbericht. Achter de schermen wordt dat genuanceerd: “Er waren nooit concrete dossiers waarop het mis liep. Gemeentepolitiek draait rond mensen, dus er zijn altijd wel wrijvingen tussen en zelfs binnen de partijen. We zijn er altijd in geslaagd om op eenzelfde lijn te blijven”, zegt een betrokkene.

Domper

N-VA en Open VLD sloegen de handen in 2018 in elkaar en trokken voor het eerst met een gemeenschappelijke lijst naar de gemeenteraadsverkiezingen. Het doel van het kartel was om de almacht van CD&V te breken, met 12 tot in het meest ideale geval 17 zetels. Het werden er uiteindelijk 7, wat een kleine domper op de feestvreugde was. Bij de verkiezingen van 2012 behaalden N-VA en Open VLD afzonderlijk nog respectievelijk 6 en 2 zetels.

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 13 oktober 2024 dachten beide partijen na over de toekomst van het kartel. Zowel N-VA als Open VLD speelde intern met het idee om weer alleen naar de kiezer te trekken, maar een uitgemaakte zaak was dat niet. “De gesprekken liepen nog”, klinkt het overal. Deze week namen de liberalen echter de vlucht vooruit: Maxim Laporte en Guy Van den Eynde hakten de knoop door, tot verrassing van N-VA. Meteen nadat de beslissing werd meegedeeld aan fractieleider Michiel Vandewalle vertrok een persbericht naar de lokale media.

Aan de zijde van N-VA blijven Geert Deroose, Nancy Vandenabeele, Michiel Vandewalle, Sophie Demeulenaere en Xavier Wyckhuyse over als fractielid. Wyckhuyse was jarenlang Open VLD-kopman, maar gaf in 2020 zijn partijkaart op, uit onvrede over de regeringsdeelname aan de federale Vivaldi-coalitie.

Het uiteenvallen van het kartel lijkt vooral goed nieuws zijn voor meerderheidspartij CD&V, die met N-VA, Open VLD, Groen, Vooruit en Vlaams Belang een meer verdeelde oppositie tegenover zich krijgt. CD&V is de enige partij die zijn lijsttrekker voor 2024 al bekendmaakte: Kristof Chanterie is kandidaat-burgemeester, in opvolging van Kurt Vanryckeghem. (PNW)