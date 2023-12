Dit was 2023: kustburgemeesters claimen skelet van orka Reveil

Net voor de mannetjesorka op 29 oktober op het strand van De Panne stierf, was hij nog levend maar zieltogend gespot op het strand van Sint-Idesbald in Koksijde. De pogingen van Kelle Moreau van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen en de reddingsdiensten om de orka te ontmoedigen om dichter bij het strand te zwemmen, mochten niet baten.

Zodra het nieuws zich verspreidde, trokken massa’s kijklustigen naar het strand. Ramptoeristen trotseerden de onaangename lijkgeur en de bloederige werkzaamheden van de autopsie. Het is dan ook uitzonderlijk dat er een orka te zien is aan de Belgische kust. Sinds 1900 zouden er slechts vier zijn waargenomen aan onze kust. De dode orka kreeg de naam Reveil, aansluitend bij het rouw- en herdenkingsevenement op 1 november.

Burgemeesters

Orka Reveil haalde opnieuw het nieuws toen zowel de burgemeester van De Panne als die van Koksijde het skelet claimden. Allebei hadden ze goede argumenten. Orka Reveil verdient volgens burgemeester Degrieck een plaats in de permanente expo Sea Change in bezoekerscentrum Duinpanne. De expo belicht 6 actuele thema’s waaronder de vervuiling van onze zeeën, de zeespiegel en de biodiversiteit. Jaarlijks telt de expo meer dan 100.000 bezoekers. Het skelet van de orka zou uiteraard voor een meerwaarde zorgen.

“Een gestrande orka aan de Belgische kust is heel zeldzaam”

Burgemeester Vanden Bussche van Koksijde reserveerde meteen een plaats in het vernieuwde NAVIGO-museum naast potvis Valentijn, die in 1989 aanspoelde op het strand van Sint-André en na 30 jaar weer werd opgedolven. Het skelet van Valentijn is onder handen genomen door de faculteit Diergeneeskunde en de vakgroep Morfologie van de UGent en zal in een aparte ruimte van de nieuwe museumvleugel worden opgehangen. Twee bijzondere skeletten zouden ook voor het NAVIGO-museum, dat de deuren zal openen op Valentijnsdag 2024, een extra troef en een publiekstrekker zijn.

Overheid

Het is echter de overheid die als eigenaar van de potvis beslist waar het skelet zijn definitieve plek krijgt. Staatssecretaris Thomas Dermine, die ook instaat voor wetenschapsbeleid, zal de knoop doorhakken.