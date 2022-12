Dirk Desmet neemt bevoegdheden Marc Desloovere over

Tijdens de gemeenteraad maandagavond mocht Dirk Desmet de eed afleggen als nieuwe schepen. Hij neemt daarbij de bevoegdheden van Marc Desloovere over die zijn schepenlint opbergt.

Het lag een beetje in de lijn der verwachtingen dat na het ontslag van Marc Desloovere (Samen) als schepen, Dirk Desmet (CD&V) hem ging opvolgen. Marc Desloovere nam eerder deze maand ontslag omdat hij betrokken is bij een ernstig geval van verkeersagressie.

Dirk Desmet ging aanvankelijk, volgens het akkoord gesloten na de verkiezingen in 2018, vanaf 2023 Marc Claeys (Samen) vervangen die met pensioen zou gaan. Gezien de situatie kwam Marc Claeys terug op dit ontslag en zal hij nog de volle twee laatste jaren van deze legislatuur schepen blijven. Marc Desloovere, die verontschuldigd was op de gemeenteraadzitting, zal wel blijven zetelen als gemeenteraadslid. Dirk Desmet neemt alle bevoegdheden over van Marc Desloovere.

De functie van gemeenteraadvoorzitter, die tot nu vervuld werd door Dirk Desmet, zal ingenomen worden door Barbara Demeulenaere (CD&V). (GV)