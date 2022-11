De kogel is door de kerk: Dirk De fauw trekt in 2024 de CD&V-lijst in Brugge en is dus uitgesproken kandidaat om zichzelf als burgemeester op te volgen. Dat besliste de lokale afdeling zaterdagmorgen unaniem. Als hij opnieuw burgemeester zou worden, zal hij tijdens de volgende legislatuur wel de fakkel doorgeven.

CD&V Brugge trekt in 2024 met twee kopmannen naar de gemeenteraadsverkiezingen: huidig burgemeester Dirk De fauw en schepen Franky Demon. De fauw zal in 2024 de lijst trekken, en zal – indien CD&V opnieuw de grootste partij wordt en hij opnieuw de meeste stemmen krijgt – de fakkel als burgemeester van Brugge tijdens de volgende legislatuur doorgeven. Gezien het stemmenaantal tijdens de vorige gemeenteraadsverkiezingen, is de logische opvolger Franky Demon.

Datum nog niet bekend

Wanneer de overdracht zou plaatsvinden, maakte de partij nog niet bekend.“Dat is afhankelijk van de federale en Vlaamse verkiezingen voor de lokale, en van eventuele fusiegesprekken”, stelt lokaal voorzitter Guy Rogissart. “Maar De fauw zou dan zeker niet stoppen na enkele dagen.” Franky Demon krijgt de derde plaats, gezien de tweede plek sowieso naar een vrouw moet gaan. De tweede positie gaat zo goed als zeker naar schepen Minou Esquenet, maar daarover viel nog geen definitieve beslissing.

Dirk De fauw trekt in 2024 de CD&V-lijst. Als hij opnieuw burgemeester wordt, zal hij tijdens de volgende legislatuur de fakkel doorgeven. Volgens de logica zou dat Franky Demon zijn. © Davy Coghe

Normaal zou Dirk De fauw tijdens deze legislatuur al voortijdig baan ruimen voor Franky Demon, maar daar komt hij dus op terug. “Doorheen de jaren is de goesting gegroeid en ik voel de steun van de partij, de collega’s en vooral de Bruggelingen. Ik word vaker als ‘burgervader’ dan als ‘burgemeester’ aangesproken. Het was nooit mijn plan om met de verkiezingen te stoppen. Het zou ervoor óf erna zijn. En het is erna geworden. ‘Kalmer aandoen’ staat nog niet in mijn woordboek. Er staan nog heel wat dossiers op de planning waar ik hard aan wil werken, zoals de voetbalstadions, de nieuwe brandweerkazerne, de fusie… En tijd is iets heel relatief. Mensen vragen me soms: ‘Dirk, hoelang ben je nu al burgemeester?’ Alsof ik het al meer dan een decennium ben. Ik ben het zelfs nog geen vier jaar!”

Man van de toekomst

Hoewel het aantal voorkeurstemmen de opvolger zullen bepalen, spreekt CD&V Brugge duidelijk het vertrouwen in Franky Demon uit. De partij omschrijft hem als ‘de man van de toekomst’. “Ik wil Dirk niets in de weg leggen”, aldus Franky Demon. “Dat er nog geen datum bekend is? Er kan in al die jaren nog zoveel gebeuren. We kunnen de toekomst niets voorspellen. Het zou dan ook dom zijn om daar nu jaren op te kleven. Ik weet dat we hierover veel vragen zullen krijgen, maar het zou niet verstandig zijn om ons nu al vast te pinnen op een datum. Ik ben dankbaar voor het vertrouwen dat Dirk en de partij in mij geven.”