De kogel is door de kerk: Dirk De fauw mag in 2024 de CD&V-lijst in Brugge trekken en is dus kandidaat om zichzelf als burgemeester op te volgen. Dat maakte de lokale afdeling zaterdagmorgen bekend. Als hij opnieuw burgemeester wordt, zal hij wel tijdens de volgende legislatuur de fakkel doorgeven.

CD&V Brugge trekt in 2024 met twee kopmannen naar de gemeenteraadsverkiezingen: huidig burgemeester Dirk De fauw en schepen Franky Demon. De fauw zal in 2024 de lijst trekken, en zal – indien CD&V opnieuw de grootste partij wordt en hij opnieuw de meeste stemmen krijgt – de fakkel van burgemeester tijdens de volgende legislatuur doorgeven. Wanneer de overdracht zou plaatsvinden, maakte de partij nog niet bekend.“Dat is afhankelijk van de federale en Vlaamse verkiezingen ervoor, en van eventuele fusiegesprekken”, stelt lokaal voorzitter Guy Rogissart. “Maar De fauw zou dan zeker niet stoppen na enkele dagen.”

Gezien het stemmenaantal tijdens de vorige gemeenteraadsverkiezingen, zou de logische opvolger Franky Demon zijn. Demon krijgt de derde plaats, gezien de tweede plek sowieso naar een vrouw moet gaan. De tweede positie gaat hoogstwaarschijnlijk naar schepen Minou Esquenet.