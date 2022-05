Dirk De fauw: “Geen gesprekken over fusie van Brugge met Zuienkerke”

“Er zijn geen gesprekken over een fusie tussen Brugge en Zuienkerke.” Dat verklaarde burgemeester Dirk De fauw(CD&V) tijdens de Brugse gemeenteraadszitting maandagavond. Met die woorden logenstrafte hij eerdere beweringen van zijn financiënschepen Mercedes Van Volcem (Open VLD).

Schepen Mercedes Van Volcem kreeg van de politieke oppositie een ‘gele kaart’ en veel verwijten, omdat ze aan twee kranten cijfers over de stadsrekening gaf, terwijl de discussie pas eind juni zal gevoerd worden tijdens de gemeenteraad. Volgens raadsleden Geert Van Tieghem (N-VA), Yves Buysse (VB) en Raf Reuse (Groen) heeft de Brugse financiënschepen een totaal gebrek an respect voor de Brugse gemeenteraad. Gezien ze op reis is, kon Mercedes Van Volcem geen wederwoord geven op deze loeiharde kritiek.

Besparen

Volgens Dirk De fauw heeft het schepencollege vorige week al de jaarrekening voor 2021 goedgekeurd: “We moeten wel volgende maand nog beslissen op welke departementen er kan bespaard worden, in het kader van ons vijfjarenplan. We worden geconfronteerd met drie problemen: de indexering van de lonen (8 procent), de hoge energiefactuur en de stijging van de prijzen voor bouwmaterialen (tot 30 procent).

“Blijkbaar heeft onze financiënschepen in een plotse en persoonlijke ingeving verteld dat zij voorstander is van een fusie met Zuienkerke. Dit is geen standpunt van het voltallig stadsbestuur! Zuienkerke heeft amper 1,2 miljoen euro schulden, zodat Brugge een Vlaamse bonus van 48,8 miljoen euro zou opstrijken bij een fusie. Maar ik ben het daarmee helemaal niet eens, een fusie ga je niet enkel om financiële redenen aan.”

Draagvlak

“Er moet een draagvlak voor zijn. Als je zoiets gratuit lanceert in de pers, is het idee gedoemd om te mislukken. Overigens zijn er nog geen gesprekken geweest tussen de burgemeesters van de twee gemeenten. En de burgemeester van Zuienkerke heeft mij gezworen dat hij niet achter mijn rug met andere politici hierover gesprekken gevoerd heeft.”

“Brugge wil niks forceren, al ben ik zelf voorstander van een grotere politieke entiteit. Ik wil meer samenwerking, dat gebeurt al op cultureel vlak. We komen goed overeen bij het burgemeestersoverleg. Dé vraag is of Vlaanderen in de volgende legislatuur nog kleinere gemeenten zal toelaten. Als het van Vlaams minister Bart Somers afhangt, zullen gemeenten met miner dan 20 à 30.000 inwonersmoeten fusioneeren.”