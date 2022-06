Dirk De fauw: “Alcohol is een groter probleem dan andere drugs in Brugge”

“Alcohol is een groter probleem dan de andere drugs in Brugge.” Met die woorden beantwoordde burgemeester Dirk De fauw (CD&V) tijdens de gemeenteraad de vraag naar ‘nultolerantie’ voor dealers door de rechtse oppositie. Aanleiding was een artikel in KW, waarin gemeld werd dat het aantal drugszaken bij de Brugse politie bijna verdubbeld is sinds 2017.

Tijdens de Brugse gemeenteraad stelde burgemeester Dirk De fauw (CD&V) de jaarrekening van de lokale politie voor. 83 procent van het politiebudget ging vorig jaar naar personeel en er zijn momenteel nog dertig vacatures op een korps van 476 manschappen die niet ingevuld raken.

Repressie

Het feit dat het aantal drugszaken bij de lokale politie tussen 2017 en 2021 steeg van 249 naar 421 dossiers, noopte de Brugse oppositie tot straffe uitspraken. “Er is nood aan meer repressie tegen dealers”, verklaarde Pol Van Den Driessche. Stefaan Sintobin (VB) ging nog een stapje verder: “Er moet een nultolerantie ingesteld worden. Identiteitscontroles, plaatsverboden en razzia’s met drugshonden in scholen, net als in Izegem!”

Dirk De fauw(CD&V) wees erop dat drugs een prioriteit blijft voor politie en parket: “Zij proberen de drugsproblematiek beheersbaar te houden. Het probleem ligt in de strafuitvoering en in de begeleiding van drugverslaafden. De hulpverlening heeft een tekort aan personeel.”

Dipje

“Overigens wil ik de cijfers een beetje relativeren: het topjaar was 2017 met maar liefst 703 drugdossiers. Nadien was er een dipje in 2016 (249). En er waren minder drugzaken in 2021 (635 dossiers) dan in 2020 (658). Alcoholverslaving vormt een zwaarder probleem in Brugge. Je zou ervan versteld staan hoeveel jongeren er elk weekend uitgeteld langs de weg liggen en naar het ziekenhuis moeten gevoerd worden”, aldus Dirk De fauw.