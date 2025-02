Dirk Dawyndt zwaait af als schepen in Koksijde en blikt terug op politieke carrière: “WK is mijn mooiste souvenir”

Na een politieke carrière van 30 jaar neemt Dirk Dawyndt (69) definitief afscheid van zijn vertrouwde stek in het Koksijdse gemeentehuis. Zijn toga daarentegen hangt hij na een loopbaan van 45 jaar aan de balie nog niet aan de haak.

Hoewel Dirk Dawyndt er in zijn jonge jaren van overtuigd was dat hij nooit aan politiek zou doen, draaide het helemaal anders uit. “Samen met mijn elf jaar oudere zus en tien jaar oudere broer ben ik thuis opgegroeid tussen twee politieke strekkingen”, vertelt Dirk. “Mama’s kant was politiek donkerblauw, mijn vader was een Vlaams-nationalist. Dat was historisch zo gegroeid – mijn grootvader maakte WO I mee aan het IJzerfront en mijn vader was krijgsgevangen in WO II. Mijn vader raadde het mij af om aan politiek te doen! Het toeval wil dat ook de overgrootvader van mijn vrouw (Gustaaf Houtsaeger, red.) burgemeester was van 1921 tot 1941.”

Overloperij

Na zijn studies aan de VUB startte Dirk Dawyndt in 1980 zijn advocatenkantoor in Koksijde. “Maar eigenlijk ligt de complete politieke chaos in Koksijde die eind jaren 1980 het nationale nieuws haalde, aan de basis van mijn politieke loopbaan. De oudere generatie Koksijdenaars zal zich de jaren 80 herinneren als een periode van politieke overloperij en wisselende meerderheden. Toen er na de coalitievorming van de lokale verkiezingen in 1988 drie verschillende burgemeesters werden voorgedragen, stelde minister Louis Tobback op advies van de bestendige deputatie een burgemeester buiten de raad aan: Jos Leye. Toen die plots overleed in 1991, werd Henri Dewulf opnieuw burgemeester.”

Tijdens die legislatuur hadden de christendemocraten het nog voor het zeggen, maar dan vormde de PVV en de groep van Jan Loones een coalitie om de CVP van Dewulf te dumpen. “Marc Vanden Bussche zat toen samen met Loones nog in de oppositie. Zo kwam onder meer Vanden Bussche persoonlijk aan mijn deur vragen of ik met hen in zee wilde gaan. In zes maanden tijd zijn we erin geslaagd om in deze complete chaos met een nieuwe lei te starten, met 26 nieuwe bestuursleden. In september 1990 ben ik voorzitter geweest en bij de volgende verkiezing werd ik als gemeenteraadslid verkozen. In 1994 werd Vanden Bussche burgemeester. Sindsdien was ik zes jaar VVV-voorzitter en 18 jaar schepen (sinds 2006) voor juridische aangelegenheden, ruimtelijke ordening en sport.”

Origineel cadeau

Al die jaren heeft Dirk Dawyndt zich ingezet om zijn schepenambt consciëntieus uit te oefenen. “Toch wilde ik mijn advocatuur altijd laten primeren, want dat blijf ik tot vandaag graag doen”, benadrukt Dirk. “Stedenbouw is ingewikkelde materie, met moeilijke wetgeving die voortdurend verandert, en waarbij je mensen niet altijd hun zin kunt geven. Ik heb echter altijd fantastische, hondstrouwe medewerkers gehad in deze delicate materie, en om roddels te vermijden was bij elk gesprek over een dossier het diensthoofd aanwezig. Met tranen in de ogen heb ik afscheid van hen genomen. Ze schonken mij een origineel cadeau: de bekende gele affiche met daarop bekendmaking afscheid schepen stedenbouw met als onderwerp het bereiken van een mijlpaal.”

“We hebben veel leute gemaakt, maar soms ook trammelant”

Op sportgebied werd in die 30 jaar een sportinfrastructuur gerealiseerd die tot de top van West-Vlaanderen behoort: Golf Ter Hille, indoor tennis, padel, hockey, twee kunstgrasvelden, de Bolledroom en de petanqueterreinen. “De dossiers voor een nieuw zwembad zijn voorbereid voor het nieuwe beleidsteam. Mijn mooiste souvenir blijft het WK Cyclocross in 2012, waarvoor alle mensen van de gemeente en bloc hebben samengewerkt. We zaten eerst wel met een ei in ons broek, want dit kostte handenvol geld. Maar Koksijde kreeg maar liefst 61.000 bezoekers! Er zijn toen tranen van geluk gevloeid!”

Vriendschappen

Met nostalgie blikt Dirk Dawyndt terug op de voorbije 30 jaar: “Al die jaren hebben we de boel draaiende gehouden, ook dankzij de vriendschapsband met Marc (Vanden Bussche), Greta (Suber-Delie) en Stéphanie (Anseeuw). We hebben veel leute gemaakt, maar soms ook trammelant. Ik ben niet altijd de populairste geweest, omdat ik geen blad voor de mond neem en mijn gedacht zeg. Marc bewonder ik voor zijn visie én voor het lef dat hij had om projecten te realiseren die ik misschien niet had aangedurfd. Ook met wijlen Dorine Geersens had ik een goede band. We hadden veel leute, maar ze liet zich ook niet doen!”

Bij de laatste verkiezingen liet Dirk zich een laatste keer overhalen om op de lijst van Team 8670 te staan. Toen de burgemeester en Charlotte Castelein de handdoek in de ring gooiden, besliste ook Dirk om definitief met politiek te stoppen. De laatste 12 jaar runde Dirk zijn advocatuur samen met zijn zoon Brecht. “Ik werkte dan vanaf 6.30 uur tot ’s middags en daarna hield ik me bezig met alle zaken voor de gemeente. Op zaterdag was dat in omgekeerde volgorde, en zondag maakte ik tijd voor het voetbal en mijn fietspassie. Voortaan staan mijn kleinkinderen op zaterdag centraal.”