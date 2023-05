Dimitri Carpentier trekt lijst voor Allen 8830 in Hooglede

Allen 8830 heeft als eerste partij in Hooglede de campagne richting gemeenteraadsverkiezingen 2024 in gang geschoten. Op maandagavond maakten ze bekend dat Dimitri Carpentier in oktober volgend jaar de lijst zal trekken.

Huidig OCMW-voorzitter en schepen van sociale zaken en welzijn, onderwijs en kunstonderwijs, seniorenbeleid en ontwikkelingssamenwerking Dimitri Carpentier is advocaat. In 2018 duwde hij de lijst van Allen 8830. De partij kwam toen voor het eerst op en verraste onmiddellijk met een score van zes zetels.

Frederik Sap was toen de lijsttrekker, nu wisselt hij van plaats met Carpentier. “Enkele maanden geleden kreeg ik de vraag of ik de lijst wilde trekken”, verklaarde Carpentier. “Ik was een beetje verrast en zag het niet aankomen. Zo wou ik absoluut niet aan de poten van Frederik Sap zagen. Maar ik ben bijzonder trots, onze lijst is niet afhankelijk van de lijsttrekker en -duwer. We beschikken namelijk over 21 fantastische kandidaten en een fantastisch programma.”