Dimitri Carpentier nieuwe lijsttrekker Allen 8830

Allen 8830 heeft als eerste partij de campagne richting gemeenteraadsverkiezingen 2024 in gang geschoten. Zo maakten ze bekend dat Dimitri Carpentier in oktober volgend jaar de lijst zal trekken. Vorige lijsttrekker en bezieler van de partij Frederik Sap, zal de lijst duwen.

Huidig OCMW-voorzitter en schepen van Sociale zaken en Welzijn, Onderwijs en Kunstonderwijs, Seniorenbeleid en Ontwikkelingssamenwerking Dimitri Carpentier is beroepshalve advocaat. In 2018 duwde hij de lijst van Allen 8830. De partij kwam toen voor het eerst op en verraste onmiddellijk met zes zetels. Frederik Sap was toen de lijsttrekker, nu wisselt hij van plaats met Carpentier. “Enkele maanden geleden kreeg ik de vraag of ik de lijst wilde trekken”, verklaarde Carpentier. “Ik was een beetje verrast. Ik wou absoluut niet aan de poten van Frederik Sap zagen. Maar ik ben bijzonder trots, onze lijst is niet afhankelijk van de lijsttrekker en -duwer. We beschikken namelijk over 21 fantastische kandidaten en een fantastisch programma.”

Frederik Sap steekt de loftrompet over zijn opvolger als lijsttrekker: “Al van bij de aanvang was ik onder de indruk van Dimitri. Tijdens de tussentijdse evaluatie van het meerjarenplan was iedereen onmiddellijk mee dankzij zijn met cijfers onderbouwde voorbeschouwingen en correcte conclusies. Ik belde die avond nog naar mijn vriendin Veerle om te zeggen dat Dimitri dé man was om onze gemeente te leiden. Deze overtuiging is alleen maar gesterkt de laatste jaren. Politiek is een evenwicht zoeken tussen beleid voeren, aanwezig zijn en een antwoord formuleren op de vragen van de inwoners. Dimitri kent zijn dossiers perfect, hij is altijd bereikbaar om te helpen, en hij is er graag bij. Dan ben je een topper.”

Burgemeesterschap

Carpentier had de vraag niet verwacht en moest uiteraard even overleggen met zijn gezin. “Ik bedank Frederik om de voorbije jaren als een echte kapitein het roer in handen te nemen en ervoor te zorgen dat het schip niet kapseist. We hebben ons al die tijd geprofileerd als een partij die de politiek overstijgt, als een partij die op een uitgesproken positieve manier naar onze gemeente kijkt, als een partij die verbindt.”

Nu probeert Carpentier een gooi te doen naar het burgemeesterschap.

Andere spelregels

Vanaf volgend jaar veranderen de spelregels bij de gemeenteraadsverkiezingen. De stemmenkampioen van de grootste partij binnen de meerderheid wordt sowieso burgemeester. Het zullen ongetwijfeld boeiende verkiezingen worden. De drie partijen (Allen 8830, Groep 21 en CD&V) liggen qua zetels niet ver uit elkaar. Bovendien is de stemplicht verdwenen, de burgers naar het stembureau krijgen wordt dus de eerste opdracht. (JT)