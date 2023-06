Diensthoofd Wonen excuseert zich voor ‘Flodder-uitspraak’ tijdens infosessie over betaalbaar wonen in Knokke-Heist: “Geenszins de bedoeling om iemand te kwetsen”

Voor een volle zaal heeft het Diensthoofd Wonen van Knokke-Heist een ongelukkige uitspraak gedaan tijdens een infosessie over betaalbaar wonen. Stefaan Keirse veroorzaakte commotie toen hij aangaf ‘dat het gemeentebestuur geen betaalbare woningen in het Zoute voorziet omwille van het Flodder-effect’. Keirse wil zich publiekelijk excuseren en legt uit hoe de ongelukkige uitspraak tot stand kwam.

Er staan de komende jaren heel wat nieuwbouwprojecten op stapel in Knokke-Heist en daarover geeft de gemeente extra toelichting aan de inwoners tijdens geplande informatiemomenten. Ook betaalbaar wonen wordt tijdens de sessies besproken. De kustgemeente wil namelijk werk maken van 1.500 betaalbare woningen.

Diensthoofd Wonen Stefaan Keirse vertelde tijdens een van de sessies uitgebreid over de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de appartementen die variëren van 250.000 tot 390.000 euro (all-in). Hij gaf ook een impressie van het woonproject ‘betaalbaar huren’ in Middenschip Heulebrug in samenwerking met de West-Vlaamse Intercommunale en het Betaalbaar Verhuurkantoor Knokke-Heist. Tijdens de tweede sessie veroorzaakte de man evenwel commotie in de zaal toen hij aangaf “dat het gemeentebestuur geen betaalbare woningen in het Zoute voorziet omwille van het Flodder-effect”.

Hiermee wilde hij eigenlijk aangeven dat je in een straat met rijwoningen geen villa moet bouwen, maar ook omgekeerd geen appartementsgebouw in een residentiële villawijk. De gronden in het Zoute zijn bovendien sowieso veel te duur voor de gemeente om er betaalbare projecten te realiseren. De uitspraak ging evenwel een eigen leven leiden, zeker ook omdat het aan bod kwam op de regionale televisie.

Onterecht in slecht daglicht

Stefaan Keirse wil zich dan ook voor dit incident publiekelijk excuseren. “In de eerste sessie waren er in de vragenronde al reacties gekomen waarom er geen betaalbaar wonen in het Zoute wordt gerealiseerd”, zegt Keirse. “In de tweede sessie wilde ik dit al counteren in mijn presentatie en heb ik impulsief mij een ongelukkige term laten ontvallen. Het was geenszins de bedoeling om iemand te kwetsen. Gezien de hele heisa op sociale media komt het gemeentebestuur hierdoor onterecht in een slecht daglicht te staan. Dit is een heel spijtige zaak want het bestuur en mijn collega’s hebben alles in het werk gesteld om van de infosessies een interessante en serene bijeenkomst te maken. Ik wil dan ook voor mijn persoonlijke uitspraak alle verantwoordelijkheid op mij nemen en mij hiervoor zowel bij mijn werkgever en de bevolking welgemeend verontschuldigen”, aldus Stefaan Keirse.

Voor het gemeentebestuur is het incident hiermee afgesloten en wordt er verder werk gemaakt om in de eerstkomende jaren een 1.500-tal betaalbare woningen voor jonge gezinnen te voorzien, niet alleen in Heist, maar ook in Knokke en Westkapelle. Met ‘betaalbaar’ wordt bedoeld: een woning met een prijskaartje volgens het Vlaams gemiddelde en die voor tweeverdieners uit de middenklasse financieel haalbaar moet zijn. Daarbij wordt ook gedacht aan nieuwe woonvormen zoals coöperatief wonen en erfpacht. (MM)