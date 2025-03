“Deze beslissing is voor mij een verrassing”: Anthony Dumarey gaat in beroep tegen beslissing van minister Crevits

Anthony Dumarey gaat in beroep en trekt naar de Raad van State tegen de beslissing van minister Hilde Crevits (CD&V) om hem niet te benoemen tot burgemeester van Oudenburg. “Crevits en de gouverneur verwijzen naar de gebrekkige opvolging van het audit, maar ik had toen geen uitvoerend mandaat, dus dit lag niet in mijn handen. Ik zal het hier niet bij laten en mijn rechten verdedigen.”

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Hilde Crevits (CD&V) benoemt Anthony Dumarey (Voor Oudenburg) niet als burgemeester van zijn stad. Daarmee volgt ze het advies van provinciegouverneur Carl Decaluwé. Dumarey kwam in januari 2022 in opspraak toen deze krant berichtte over verdachte vastgoedtransacties.

“Ik stel vast de minister het advies heeft gevolgd van gouverneur Decaluwé en niet dat van de procureur-generaal van het Hof van beroep in Gent. Hij stelde dat hij geen bezwaar had op mijn aanduiding vanwege ‘vermoeden van onschuld’. Dus deze beslissing is voor mij een verrassing ”, reageert Dumarey verbluft, die de afgelopen vijf maanden aangewezen burgemeester was van Oudenburg.

“De procureur-generaal van het Hof van beroep van Gent stelde dat hij geen bezwaar had op mijn aanduiding”

Volgens het advies van de gouverneur zou Dumarey ‘niet over de vereiste kwaliteiten en vaardigheden’ beschikken. “De gouverneur verwijst daarbij naar de gebrekkige opvolging van het audit. Ik ben verbaasd dat dit wordt aangehaald als argument. Want na de audit was ik geen burgemeester en had ik geen uitvoerend mandaat in de gemeente. Dus ik kon ook niet betrokken zijn bij die opvolging. Ik heb wel altijd aangegeven dat ik wil helpen en paraat sta hiervoor. Maar een rechtstreeks contact tussen de gouverneur en ikzelf is er nooit geweest.”

In beroep

Dumarey houdt het voet bij stuk. “Ik zal mijn rechten verdedigen en ik stap hiermee naar de Raad van State. Hoe het nu verder moet met het gemeentebestuur ligt deels in hun handen. Ofwel beslist Raad van State om de beslissing van Crevits op te schorten en dan blijf ik burgemeester. Ofwel zullen ze de procedure ten gronde doen en wordt er een nieuw aangewezen burgemeester aangeduid”, besluit Dumarey.