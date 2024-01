Dentergem maakt dit jaar 6,5 miljoen euro vrij voor investeringen: “Belastingen verhogen niet”

De gemeente Dentergem maakt dit jaar 6,5 miljoen euro vrij om investeringen op verschillende vlakken te doen, onder meer een fietsoversteekplaats aan de Rivaweg. Dat laatste is een doorn in het oog van oppositiepartij Focus8720, die het hoog oplopende kostenplaatje hekelt en verder spreekt van een gebrek aan langetermijnvisie.

Enkele zaken waar vorig jaar al geld voor werd vrij gemaakt staan opnieuw op het budget voor 2024. Dat is onder andere het geval voor de verdere bouw en afwerking van de kinderopvang in Wakken, die op de plek van de vroegere Kaasbolle komt. Ook de bouw van de tekenacademie in Dentergem zal van start gaan, met een prijskaartje van 1 miljoen euro.

“Verder is er budget voor speelpleinen en een nieuw toestel in het skatepark aan de sporthal in Markegem”, weet financiënschepen Charlotte Vandemoortele (Eendracht). “Ook de oude sporthal wordt aangepakt. We voorzien een berging met gordijnen, nieuwe poetsmachines, een doek tussen de twee velden, ledverlichting en een aanpassing van het besturingssysteem. Een andere grote sportinvestering wordt de aankoop van grond voor een derde plein bij de voetbalclub van Dentergem (20.000 euro), een aanleg van het hoofdterrein in kunstgras (975.000 euro) en het voorzien van een berging.”

“We vinden in de cijfers maar weinig terug voor onze handelaars en ondernemers”

In het Sociaal Huis verkoopt de gemeente drie woningen. De opbrengst reserveert Dentergem voor een later groot project. “We trekken ook 75.000 euro uit voor het vernieuwen van ons wagenpark, het opwaarderen en schilderen van een ontmoetingsruimte en camerabewaking”, aldus de schepen. “We voorzien ook geld voor asfalteringen in diverse straten, een bushokje ter hoogte van de wijk Abbeloos, de aanleg van een buurtparking aan de Mandelstraat en een parking aan het vernieuwde wzc in Wakken. We zetten ook verder in op het plaatsen van zonnepanelen en het versneld verledden van de openbare verlichting. Het einde is voorzien in 2028.”

Voor basisschool De Wegwijzer voorziet de gemeente geld voor zes digiborden, het opfrissen van de speelplaats en het plaatsen van mascottes Tom & Lily aan de schoolpoort. De Veldschool heeft nood aan nieuwe speeltoestellen en iPads. School De Ruimtevaarder krijgt dan weer extra meubilair om aan de groei te kunnen voldoen. Ook de cultuurzalen komen aan bod. Het gemeentehuis krijgt dan weer nieuwe computers, software en een fietsenstalling.

Lening

“In totaal investeren we 6,5 miljoen euro. Al deze inspanningen zorgen voor een positieve ontwikkeling”, meent de schepen. “De begroting is in evenwicht, zonder belastingverhoging. Er zijn wel stijgingen in de uitgaven door extra toelagen aan de politie, brandweer en IVIO. Voor volgend jaar schrijven we ook een lening van 3 miljoen euro in, maar deze gaan we enkel aan als het noodzakelijk.” Die lening zet vooral grote ogen bij oppositiepartij Focus8720. “De gemeente gaat er sinds 2013 prat op dat ze schuldenvrij is en nu komt er toch een lening, een ommezwaai in het beleid”, meent raadslid Aniek Van de Velde. “Dit getuigt van weinig doordacht beheer. Een radicale beleidswijziging waar de gemeente weinig open over is. ”

De partij haalt verder aan dat de gemeente een een langetermijnvisie mist. “Dringende basiszaken moeten bewust anders aangepakt worden”, vervolgt Aniek. “Geen oplapwerken, maar degelijk doordachte, uitgewerkte en gebalanceerde plannen. De investeringsgraad ligt in Dentergem globaal gezien laag. In 2020 was dat nog 1,6 miljoen euro en het jaar er op zelfs maar 1 miljoen. Pas in 2023 schoot men wakker met een investering van 5,9 miljoen. Toevallig in aanloop naar de verkiezingen? Zeventig procent van de investeringen ging pas vanaf 2023 in uitvoering, al moet ik daar met twee woorden spreken. We merken immers dat bepaalde plannen voor 2023 nog steeds niet rond zijn, waardoor ze worden opgeschoven en andere investeringen soms een vraagteken zijn, afhankelijk van externe factoren.”

Mankementen

“Een project dat de gemeente zelf niet tijdens de presentatie op de gemeenteraad aanhaalde, maar waar de oppositie wel kritiek op heeft is een aanpassing van de Rivaweg. “Ooit was die nieuwe verbindingsweg geraamd op 650.000 euro. Ondertussen lopen de kosten al dubbel zo hoog op”, foetert Aniek. “Er is overigens nog steeds geen proces-verbaal van de oplevering. Dat maakt dat er nog tal van mankementen zijn en nu wordt voor dit prestigeproject nog eens 200.000 euro voorzien voor het inrichten van een fietsoversteekplaats. We zien in die cijfers ook maar weinig terug naar ondernemers en handelaars toe. Kortom, weinig om trots op te zijn dus.”