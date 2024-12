Dentergem investeert volgend jaar negen miljoen euro, oppositie op haar hoede: “Straks vijf miljoen euro schulden?”

Op de laatste gemeenteraad van deze legislatuur stond nog een aanpassing van het budget voor het meerjarenplan op het programma. Waar dat bij de meeste bestuursploegen vrij bescheiden verloopt, met nog weinig investeringen in het eerste jaar van de nieuwe legislatuur, ligt dat in Dentergem anders. Eendracht, de ploeg van burgemeester Koenraad Degroote, investeert ruim zeven miljoen euro. Niet alles is naar de zin van de oppositie.

Financiënschepen Charlotte Vandemoortele (Eendracht) hield een lange uiteenzetting over de huidige financiële staat van de gemeente. “Het beschikbaar budgettair resultaat voor 2025 bedraagt 1,2 miljoen euro, gezien er 650.000 euro naar een groter project in het Sociaal Huis omtrent de opvang van thuis- en daklozen gaat”, vertelt ze. “De investeringen voor 2024 zijn geraamd op 7,7 miljoen euro. Hierin zitten onder meer de aankoop van onroerende goederen, zoals grond voor een parking in het centrum van Wakken, wegen- en rioleringswerken in diverse straten, de sanering van de Venne- en Vaerestraat, een hemelwater- en droogteplan, glasvezel in Markegem en Dentergem en het aanpassen van de veiligheid in de schoolomgeving. Ook de aanleg van het kunstgrasveld voor KZ Dentergem, ICT-materiaal voor scholen, de nieuwe kinderopvang en de school- en marktbus zitten hierin vervat.”

Voor 2025 liggen de investeringen nog hoger en geeft de gemeente 9,2 miljoen euro uit. “Dit gaat naar de aankoop van gronden voor de buurtparking in de Mandelstraat en onteigeningen voor fietspaden in de Meulebekesteenweg, maar ook naar nieuwe fietspaden in de Markegemsesteenweg, ondergrondse glasbollen aan de Rivaweg en de loods in Markegem, ICT-materiaal voor scholen en het afwerken van de tekenacademie in Dentergem. We starten ook werken aan verschillende zalen, zoals het JOC, het Leieheem en Pax. Er zijn ook werken aan de sporthal, de aankoop van een skateramp en werken aan het Sociaal Huis voorzien. Met dit aangepaste meerjarenplan zorgen we voor een stabiele financiële basis en de ruimte om te blijven investeren in de toekomst van onze gemeente. Dankzij een gezond evenwicht in onze financiën kunnen we belangrijke projecten realiseren die ten goede komen aan alle inwoners.”

Stijlbreuk

De oppositie heeft een paar bedenkingen bij die investeringen. “De plannen zijn blijkbaar opeens groot”, meent Aniek Van de Velde. “Toch wel verrassend, anderhalve maand na de verkiezingen met jullie programmaboekje fris in het achterhoofd. In dat boekje stond dat jullie werken aan een schuldenvrije gemeente. Dat is ook altijd jullie stokpaardje geweest. Anderhalve maand later lijkt me dat jullie dit overboord gooien en ziet het ernaar uit dat jullie al jokers inzetten, weinig bekommerd om wat daarna nog volgt? De schuldenvrije gemeente is een belofte waar u heel wat inwoners mee kon verleiden. De komende jaren worden getekend door enorme investeringen. Enerzijds zijn we wat verbaasd over de omvang en het aantal projecten. Enkele gemeenteraden geleden was er nog sprake dat er niet geïnvesteerd kon worden door het ontbreken van voldoende personeel. Nog verwonderlijker zijn de bedragen wanneer we deze plaatsen tegenover de beschikbare middelen. Waar we in 2023 nog 15,8 miljoen euro hadden wordt dit door bovenstaande investeringen sterk gereduceerd tot amper 1 miljoen euro. In onze gemeente zijn belangrijke investeringen nodig en we moedigen die aan, zolang die het algemeen belang ten goede komen en die ons niet in een financieel benarde situatie brengen. We zien hier evenwel een stijlbreuk. We hopen dat hier ten stelligste rekening mee wordt gehouden.”

Op hetzelfde elan

Focus8720 blikt ook al even vooruit naar 2026 en 2027. “Daar is er nog sprake van investeringen van 6,5 miljoen euro en dit is waar het schoentje echt begint te wringen, gezien we uit onze dagelijkse middelen maar een half miljoen euro overschot meer hebben tegen dan. De gemeente gaat tegen dan een lening of schuld aan van 4,7 miljoen euro. Beloftes gemaakt tijdens de verkiezingen worden amper zes weken later al overboord gegooid… Dat komt neer op een schuld van ongeveer 529 euro per inwoner en dan zijn we zeker niet meer bij de beste leerlingen van de klas.”

Burgemeester Koenraad Degroote beaamt dat, maar relativeert ook: “Schuldenvrij zijn mag geen fetisj zijn”, zegt hij. “Als er op een bepaald moment iets geleend moet worden is dat ook geen drama. We hadden vorig jaar ook een lening opgenomen en hadden die finaal niet nodig. We hopen op hetzelfde elan verder te gaan. Als het niet nodig is en de rekening zit goed, dan is die lening niet nodig, maar dat kan je nu in november nog niet weten.”