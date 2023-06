Definitief akkoord bereikt over gronden van voormalige Dadipark

Donderdagmiddag ondertekenden de gemeente Moorslede, Dadipark NV en de provincie een convenant dat er voor zorgt dat de herontwikkeling van de site van het voormalige Dadipark in Dadizele opnieuw een stapje dichter is. Zodra het plan definitief goedgekeurd is, kan de provincie starten met de aanleg van een extra waterbuffer en kan de gemeente een publiek toegankelijk park creëren.

De herontwikkeling van het Dadipark is opnieuw een stapje dichter. “We zijn er bijna, maar nog niet helemaal”, zegt burgemeester Ward Vergote (Visie). Hij richtte in 2005 het actiecomité Red het Dadipark op. “Er kwamen heel wat ideeën uit de bus om de site een nieuwe invulling te geven. Van een woonwijk tot een olifantenpark, een golfterrein of een autocircuit.” Ondanks al die ideeën kwam er geen schot in de zaak. Tien jaar geleden gebeurde dat wel. De eigenaars, de provincie en de gemeente gingen samen rond de tafel. Dat resulteerde in de opmaak van een masterplan, De Hoven van Dadi. Op basis daarvan werd inmiddels een RUP, een ruimtelijk uitvoeringsplan, gemaakt. “Hiermee wordt een kader gecreëerd waarbinnen alles kan gerealiseerd worden: de terreinen voor zachte recreatie, de waterbuffering en de verkaveling. Er ontbrak echter nog één belangrijk element: een meerwaarde voor de gemeente. Die komt er nu in de vorm van een mooi, recreatief park in het centrum van Dadizele”, aldus de burgemeester.

Mijlpaal

Zodra het GRUP, het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, definitief aanvaard wordt, kunnen de gronden ten noorden van de recreatieve voetgangers- en fietsverbinding kosteloos overgedragen worden aan de gemeente. Onder andere die overeenkomst werd opgenomen in een convenant dat donderdag getekend werd door zowel de eigenaars, de provincie als de gemeente. “Voor mij persoonlijk is dit een van de mooiste overeenkomsten in mijn carrière als burgemeester”, zegt Vergote. “Dit is een mijlpaal in de geschiedenis van de gemeente.” Toch beseft hij dat er nog een aantal hindernissen genomen moeten worden. “Het is belangrijk dat het plan zo snel mogelijk definitief wordt goedgekeurd. Dat komt in september op de gemeenteraad. Tijdens het openbaar onderzoek waren er verschillende bezwaren waarover de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, kortweg Gecoro, zich nu zal buigen.”

Overstromingen

De provincie wacht de goedkeuring van het RUP af om te starten met het grote waterbufferingsproject dat gepland is op de Dadiparksite. 20.000 kubieke meter water zou er in de toekomst gebufferd worden. “Bij dit project was het erg belangrijk dat er nagedacht werd over het water in deze gevoelige omgeving”, aldus gedeputeerde Bart Naeyaert (CD&V). In 2016 stond een deel van de gemeente Dadizele blank na hevige regenval. “Dit project moet er mee voor zorgen dat de inwoners van Dadizele gevrijwaard blijven van overstromingen”, aldus Naeyaert, die donderdagmiddag op de provincieraad ook de plannen voor extra buffering op de samenvloeiing van de Passendalebeek en de Heulebeek aan bod liet komen.

Eerste spadesteek

Kris Carrein van NV Dadipark is blij met de toekomstige invulling van de site. “De sleutel van dit verhaal is de samenwerking. Het is mooi dat er een dergelijke bestemming kan gegeven worden aan het Dadipark, een mooi verhaal in het centrum van de gemeente.” Wanneer er voor het eerst echt beweging zal komen op het terrein is nog onduidelijk. “Maar het zou mooi zijn als we net voor de vakantieperiode van 2024 een eerste spadesteek kunnen geven”, aldus de burgemeester.