Deel Kortemarkstraat Ichtegem krijgt opfrissing

De Kortemarkstraat in Ichtegem, het stuk tussen de Fazantstraat en de grens met Kortemark, wordt vernieuwd. De gemeenteraad gaf goedkeuring aan het bestek voor de herstellingswerken aan deze zogenaamde zone downhill.

“In ons beleidsplan IchtegemInspireert is een van de speerpunten het inzetten op kwalitatieve en veilige wegen, fiets- en voetpaden in de gemeente. Als prioritaire actie namen we dan ook de heraanleg van het stuk Kortemarkstraat vanaf de Fazantstraat tot en met de grens met Kortemark op, met specifieke aandacht voor de verkeersveiligheid”, kadert schepen van Openbare Werken Jan Bekaert.

“Het fietspad langs dit gedeelte van de Kortemarkstraat werd ondertussen gescheiden van de rijweg, in het kader van het functioneel bovenlokaal fietsnetwerk in samenwerking met de provincie. Als gemeente willen we hier nu bijkomend ook de weg vernieuwen.”

“De Kortemarkstraat downhill bestaat immers volledig uit betonplaten, waarvan de helft volledig stuk is”, voegt Bekaert toe. “Het zijn deze kapotte betonplaten die we vervangen door nieuwe. De weg in asfalt gieten was geen optie, want dan zou de bomenrij sneuvelen en die willen we graag intact houden.”

Veilig uitwijken

“Aangezien de bomenrij waarover Jan spreekt zeer dicht tegen de weg staat, hebben we aan de provincie toestemming gevraagd én gekregen om in de groenstrook aan de overzijde van de weg een strook in grasdallen te leggen”, weet burgemeester Lieven Cobbaert. “Op die manier zal je in de toekomst op een veilige manier kunnen uitwijken als je bijvoorbeeld een grote vrachtwagen moet kruisen.”

“De uitgave van deze herstellingswerken en het aanleggen van de grasdallen wordt geraamd op 469.000 euro.” (GC)