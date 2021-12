Dedecker weigert mondmasker in gemeenteraad Middelkerke: raadslid dient klacht in

Een gemeenteraadslid van Groen Middelkerke heeft klacht ingediend bij de gouverneur van West-Vlaanderen tegen burgemeester Jean-Marie Dedecker. Die laatste wilde in de gemeenteraad van woensdag geen mondmasker opzetten, tegen de maatregelen in. De gouverneur neemt de klacht in behandeling.

Woensdagavond vond een fysieke gemeenteraad plaats in Middelkerke. Daarop moet iedereen volgens de maatregelen een mondmasker dragen. Bij aanvang van de gemeenteraad bleek de regel niet te worden nageleefd. “Ik ben daarop tussengekomen bij de voorzitter van de gemeenteraad en die riep op om het mondmasker aan te doen. Bijna iedereen gaf gehoor aan die oproep, behalve de burgemeester zelf. Die liet het mondmasker ostentatief liggen”, verklaart raadslid Robin De Lille van Groen Middelkerke. “De voorzitter zei daarop dat het voor zijn eigen rekening was.”

Daar was raadslid De Lille niet mee akkoord. “We hebben voor de gemeenteraad duidelijke richtlijnen gekregen. Mondmaskers mogen alleen afgezet worden als iemand het woord neemt. In de huidige situatie vind ik het onverantwoord. Ik heb dan ook de gemeenteraad verlaten.”

Nu dient De Lille ook klacht in bij gouverneur Carl Decaluwé. “De gouverneur gaat over de controle van de lokale besturen. Aangezien ik mijn raadswerk niet naar behoren kon doen in veilige omstandigheden, was ik genoodzaakt klacht in te dienen.”

De gouverneur neemt de klacht in behandeling en zal onder meer de verslagen van de gemeenteraad bekijken om te achterhalen wat er precies is gebeurd.