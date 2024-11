De tijd tikt in Diksmuide: voordrachtsakte voor nieuwe coalitie moet volgende week binnen zijn, formele gesprekken met Vlaams Belang afgerond

Geert Mabesoone, afdelingsvoorzitter van Vlaams Belang Diksmuide geeft uitleg over de initiatiefperiode van zijn partij.

“De formele gesprekken zijn ondertussen afgerond. Deze gesprekken gedurende onze initiatiefperiode werden steeds door mezelf, Marc Riviere en Johan Desender gevoerd en dit altijd na grondig overleg met ons afdelingsbestuur. Om een zo groot mogelijk draagvlak te creëren, werd er ook een mail verstuurd naar onze leden met de vraag om, onder de vorm van een kleine enquête, hun opinie te geven”, legt Geert Mabesoone uit.

Waterkans

“Voor Team 8600 zaten telkens burgemeester Lies Laridon, schepen Martin Obin en schepen Marc De Keyrel aan tafel. De gesprekken met Actie! werden geleid door Koen Coupillie, Kurt Vanlerberghe en Marc Deprez. De informele gesprekken met andere hoofdrolspelers Kathleen Winne, Jonas Debaille en Mieke Vanrobaeys Actie! werden door mezelf steevast telefonisch gevoerd. Er was opnieuw overleg met Team 8600 waarbij de gesprekken in een gemoedelijke sfeer verliepen. Uiteindelijk werd er niet ingegaan op ons voorstel met betrekking tot een minderheidsbestuur met gedoogsteun van het Vlaams Belang”, wat Geert Mabesoone betreurt. “In de wandelgangen hadden wij vernomen dat er opnieuw beweging zat in de monstercoalitie. Hiermee geconfronteerd, reageerde burgemeester Lies Laridon eerder schokschouderend. Ze vertelde dat de onderhandelingen met Actie! steeds verder plaatsgevonden hadden, weliswaar op een laag pitje. Er is dus geen akkoord onder welke vorm dan ook tot stand gekomen tussen Vlaams Belang en Team 8600. De deur wordt weliswaar op een heel klein kiertje gehouden voor het geval de onderhandelingen tussen de twee grote spelers alsnog zouden mislukken.”

Donderdagavond kreeg Marc Riviere (Vlaams Belang) een telefoontje van Koen Coupillie (Actie!). “Het was een kort, maar vriendelijk telefoontje van Koen met de boodschap dat Actie! een vervolggesprek niet noodzakelijk vond. Ook hier werd de deur dus op een kiertje gezet. Met geen van de beide partijen kwam het tot een inhoudelijk gesprek. Alles bleef rond de mogelijke denkpistes in geval van een geheime stemming draaien.”

Geheime stemming

“Het nieuw scharniermoment is nu 29 november, de datum waarop een voordrachtsakte ten laatste kan worden neergelegd. Daarna is een geheime stemming in de gemeenteraad onvermijdelijk. Alhoewel de geheime stemming pas twee weken na de installatievergadering plaatsvindt, is voor ons 2 december de ultieme datum om alsnog tot een akkoord met betrekking tot een minderheidsbestuur met gedoogsteun te komen. Hierna kunnen wij enkel nog stemmen met het welzijn van de Diksmuideling voor ogen. Het cordon houdt dus stand en blijft ons parten spelen. Dit ondanks een open en transparante houding van onze kant. Wij danken vooral Lies Laridon en Kurt Vanlerberghe als vriendelijke en respectvolle gesprekspartners”, besluit Geert Mabesoone.