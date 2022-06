De stad Brugge wil op termijn volwaardig muziekonderwijs aanbieden

Brugge wil in de toekomst volwaardig muziekonderwijs aanbieden. “Voor volgend schooljaar lukt dit niet meer, gezien de lokalennood in het gemeentelijk onderwijs. Maar ik ben gewonnen voor dit voorstel”, zei onderwijsschepen Jasper Pillen (Open VLD) tijdens de Brugse gemeenteraad maandagavond, als antwoord op een vraag van raadslid Martine Bruggeman (N-VA).

Oppositieraadslid Martine Bruggeman wees (N-VA) wees op het feit dat er in alle provincies voltijds secundair muziekonderwijs wordt ingericht, behalve in West-Vlaanderen: “Onze jonge West-Vlaamse muzikanten in spe moeten daarvoor naar andere provincies. Daardoor zien we duidelijk in de statistieken dat in vergelijking met andere provincies veel minder leerlingen doorstromen naar het hoger muziekonderwijs. Brugge is omwille van zijn goede bereikbaarheid én als West-Vlaamse muziekstad met traditie de gedroomde locatie.”

Kunstsecundaire school

“Het is dus heel belangrijk dat het Brugs stadsbestuur de nodige stappen onderneemt bij de Vlaamse Overheid om een volwaardig aanbod muziekonderwijs te kunnen realiseren in onze stad. Het stadsbestuur fungeert reeds als inrichtende macht voor de Brugse Kunsthumaniora, de enige homogene kunstsecundaire school in West-Vlaanderen. Het ligt dus voor de hand om daar een volwaardig aanbod muziekonderwijs stelselmatig uit te rollen”, aldus het gemeenteraadslid.

Onderwijsschepen Jasper Pillen (Open VLD) is het voorstel genegen: “Brugge moet die ambitie hebben op termijn, we zijn een stad van kunstonderwijs. Meer nog: we zijn dé kunststad van onze provincie. Dus: op termijn zeg ik ja, maar u spreekt al over volgend schooljaar. Dat lukt niet. Ons kunstonderwijs boomt en kent een gigantische groei, met een stijging van het aantal leerlingen met 75 procent op vijf jaar tijd. Namelijk van 328 naar 575 leerlingen. Maar meer leerlingen betekent ook meer lokalen, daar knelt het schoentje. Tot overmaat van ramp zijn zwammen aangetroffen in de kerk van de Rode Nonnen, waar we een exporuimte voor onze leerlingen voorzien hebben.”

De top

“Als we inzake muziekonderwijs dé top willen zijn, moet dat goed uitgekiend worden. Er zijn momenteel onvoldoende stedelijke lokalen vrij. U suggereert onder meer het Grootseminarie en het Engels Klooster, maar de stad Brugge is geen eigenaar van die gebouwen. De focus van het stedelijk onderwijs ligt volgend schooljaar op de renovatie van de gebouwen, later zien we wel. Er zal hoe dan ook moeten samengewerkt worden tussen de stedelijke Academie en het Brugs muziekconservatorium”, aldus de onderwijsschepen.”

Martine Bruggeman was het niet volledig eens met de visie van de onderwijsschepen: “Muziekonderwijs voer je geleidelijk in, de start zou slechts één klasje met eerstejaars leerlingen behelzen…”