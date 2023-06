De Panne verbroedert met La Roche-en-Ardenne

Gezien de goede en positieve contacten tussen La Roche-en-Ardenne en De Panne, willen beide besturen zich engageren voor een officiële verbroedering. Eerder ondertekenden de burgemeesters Bram Degrieck (De Panne) en Guy Gilloteau (La Roche-en-Ardenne) een intentieverklaring. De Pannese gemeenteraad heeft dit in de zitting van 5 juni bekrachtigd. Later dit jaar volgt een officieel moment om de intenties een definitief karakter te geven.

De Panne en de Waalse stad La Roche-en-Ardenne onderhouden al vele jaren goede, vriendschappelijke contacten. De voorbije paar jaar werden deze tijdens meerdere gelegenheden versterkt.

Vriendschap

In de zomer van 2021 werd het oosten van ons land getroffen door zware overstromingen. De brandweer, het Rode Kruis en het leger verleenden noodhulp, maar ook het lokaal bestuur De Panne bood spontaan technische ondersteuning aan, meer bepaald aan La Roche-en-Ardenne. Gezien de vele persoonlijke banden die de inwoners van De Panne en de Waalse stad al jarenlang hebben, was dit voor het lokaal bestuur een evidente keuze. “De opdracht was duidelijk: in en rond de stad waren bijna alle rioolputjes verstopt door modder en afval”, laat de gemeente weten. “Deze moesten opnieuw vrijgemaakt worden en liefst zo snel mogelijk om ergere schade te voorkomen. De stad zelf beschikte niet over geschikt materiaal en kon in de regio geen hulp vinden. Daarom vertrokken op 28 juli 2021 enkele medewerkers van team Technische Diensten vanuit De Panne met het nodige materiaal om de opdracht te klaren. Als dank voor deze zeer gewaardeerde hulp schonk La Roche-en-Ardenne eind 2022 een 12-metershoge kerstboom die kon pronken op het Winterdorp op de Markt. De boom werd op 17 december 2022 officieel ingehuldigd in aanwezigheid van een delegatie van beide besturen.”

Intentieverklaring

Op 18 maart 2023 ondertekenden de burgemeesters Bram Degrieck (De Panne) en Guy Gilloteau (La Roche-en-Ardenne) een intentieverklaring om te verbroederen. Hiermee werd de wederzijdse wens uitgedrukt om relaties van vriendschap op te bouwen en uitwisseling op educatief, cultureel, artistiek, sportief en economisch vlak te ontwikkelen. In de gemeenteraad van 5 juni is het voorstel tot verbroedering goedgekeurd.

Verbroedering

Later dit jaar volgt een officieel moment om de intenties een definitief karakter te geven. Een uitgebreide, wederzijdse kennismaking vormt hierbij een eerste stap, zodat zowel de lokale besturen als de burgers van De Panne en La Roche-en-Ardenne elkaar beter kunnen leren kennen en zodat alle opportuniteiten van deze verbroedering onderzocht en besproken kunnen worden.

Bram Degrieck, burgemeester: “Deze verbroedering is heel spontaan ontstaan. De Panne en La Roche hebben veel dezelfde kenmerken en mogelijk ook dezelfde uitdagingen. Veel van onze inwoners gaan er op vakantie op de mooie campings, hotels of in vakantiehuizen. De Panne was nog niet eerder verbroederd met een gemeente uit de zuidelijke landshelft. Het toerisme uit Wallonië is een niet te onderschatten aandeel van onze bezoekers, we zijn er dan ook van overtuigd dat dit meer dan een verbroedering ‘op papier’ zal zijn, maar dat die ook zal leven onder onze inwoners!”