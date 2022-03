De Panne ‘Schept Plezier’ in nieuw logo en nieuwe huisstijl

Met een nieuw logo en een nieuwe huisstijl krijgt de De Panne een andere visuele identiteit. Het nieuwe jasje is het resultaat van een professionele studie en de input van bevragingen bij de burgers.

Er werden reacties geronseld bij inwoners, verblijvers en ondernemers tijdens een brede campagne rond het thema: ‘Wat maakt De Panne uniek en waarom komen mensen hier graag? Waar gaat het hart van inwoners sneller van slaan?’ Via online bevragingen, workshops en doelgroepssessies kwamen de sterktes van De Panne naar boven. Dat leidde tot conclusies zoals ‘geluk zit hier, in dit kleine hoekje’ waar mensen zich goed en welkom voelen. Wie bij de zee woont, geeft zichzelf een gemiddeld hogere score voor ‘algemeen gezondheidsgevoel’. In het logo zit de symbolische wijsneus verwerkt. De wijsneus (van het Beaufort-kunstwerk Drie Wijsneuzen) is een eigenzinnige wegwijzer die de weg naar het geluk wijst en ook de gids is in de natuur van De Panne: van golven over duinen tot polders.

De Panne is een gemeente met pit, en dat vertaalt zich in het kleurenpalet van het logo. Vertrekpunt zijn de historische kleuren van het wapenschild: dauwblauw, Calmeyngroen en duinengeel. Dat wordt aangevuld met suikerspinpaars en factor-50-rood. Van de tagline ‘Schep Plezier’ word je gelukkig: schep vertrouwen, schep nog maar een bolletje!

“Van de tagline over het logo tot de grafische elementen, elk onderdeel van onze huisstijl is geworteld in De Panne zelf”, zegt burgemeester Bram Degrieck. “Daarom zijn we er ook zo trots op. Het nieuwe logo, met de kenmerkende wijsneus-streepjes biedt vele mogelijkheden voor een eigentijdse en jonge profilering van onze gemeente. Het is altijd gekanteld naar de linkerbovenhoek: óns plekje op de landkaart, het hoekje van de Westhoek, het westen van West-Vlaanderen, het mooiste hoekje van ons land, waar het zo goed is om te wonen, te ondernemen en te verblijven. Ook onze nieuwe website is veel meer dan een digitaal visitekaartje of een paradepaardje. Ook daarvoor hebben we online het nodige onderzoek verricht: waar hebben onze inwoners, verblijvers, ondernemers en bezoekers nu écht nood aan? Hoe kunnen we inspelen op de (digitale) behoeftes? De website www.depanne.be wordt het digitale verlengstuk van onze dienstverlening. De info die je nodig hebt op de juiste plaats én op het juiste moment. Digitaal, maar steeds in mensentaal. We breiden onze digitale diensten verder uit, maar laten niemand in de steek. We willen iedereen mee en ondersteunen je graag als het niet zo goed vlot met een smartphone of pc. We stellen niet alleen www.depanne.be voor. Schep nu ook plezier op visit.depanne.be – is heus niet alleen voor bezoekers. Iedereen die zijn vrije tijd doorbrengt in De Panne, vindt er inspiratie à volonté.”

Wim Janssens, eerste schepen voegt eraan toe: De Panne-Adinkerke is een gemeente in volle verandering. Een nieuwe stijl was nodig om te tonen hoe goed het is, hier in ons hoekje.”

Schepen Cindy Verbrugge reageert: “De huisstijl kwam tot stand na een traject van meer dan twee jaar. Het team Communicatie slaagde erin om samen met alle collega’s van het lokaal bestuur en met externe partners de huisstijl te ontwerpen en vorm te geven, ondanks de vele andere dringende communicatie-opdrachten. Voor mij staat de hippe, kleurrijke en stijlvolle huisstijl symbool voor een gastvrije, positieve, toekomstgerichte en trendy gemeente waar het goed vertoeven is voor jong en oud, bewoner , verblijver en ondernemer!”

Schepen Nicolas Luyssen besluit: “Ons nieuwe logo is in de lijn van de visie voor onze mooie gemeente: actueel , dynamisch, omarmend en uitnodigend. Van de open vlakte van onze Moeren, langs onze duinen tot de golven achter onze Zeedijk. Met zoveel troeven mogen we minder bescheiden zijn en ons AAA-merk in de markt zetten.”