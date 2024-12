De Lijn is na schade aan bus in Brugge niet meer zo happig om buitenlandse voetbalfans te transporteren

De waterstand van de beken, het schrappen van een schoolbuslijn, overlast door jongeren in Zeebrugge, Europese voetbalmatchen en de onveilige verkeersregeling tijdens de zondagmarkt in Sint-Michiels. Die dossiers hielden maandagavond de nieuwe Brugse gemeenteraad bezig. Omdat Portugese voetbalfans een bus molesteerden, is De Lijn niet meer happig om buitenlandse supporters naar Jan Breydel te transporteren.

Volgens raadslid Ann Braem (VB) voelen fietsers en voetgangers zich onveilig, als ze naar de zondagmarkt in Sint-Michiels trekken: “Door de bouw van een groot vastgoedproject is een deel van de site ontoegankelijk, de parking is kleiner en de verkeersveiligheid in de aanpalende straten is afgenomen.”

Parkeerverbod

Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) besefte dat er problemen zijn: “In overleg met de buurtbewoners heeft de politie eerst bij wijze van test eenrichtingsverkeer ingesteld in de Graaf Pierre De Brieylaan. Maar dat verhoogde de snelheid van de auto’s. Nu is er op zondag een parkeerverbod in die straat en in de Kervyndreef ingesteld. Bovendien hebben we aan de organisator van de zondagmarkt gevraagd om fietsenstallingen te voorzien.”

Ann Braem (VB) slaakte ook een alarmkreet: “De waterstand in de Lijsterbeek is erg hoog, sommige tuintjes stonden al zes keer onder water. Hoe groot is het gevaar voor overstromingen in Brugge?”

Volgens milieuschepen Franky Demon (CD&V) zitten alle Brugse waterlopen nog onder het alarmpeil: “Alles wordt goed gemonitord, we hebben nauw contact met alle beheerders van de waterlopen. De plannen liggen klaar om op te treden, indien nodig.”

OverKop-huis

Joke Knockaert (Vooruit) uitte – tot groot jolijt van oppositieraadslid Stefaan Sintobin (VB) – haar ongerustheid over het OverKop-huis voor de Oostkust in het Seamen Center op de Markt in Zeebrugge: “Buurtbewoners liggen ‘s nachts wakker, ze hebben een petitie opgestart. Er is sprake van vandalisme.”

Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) antwoordde: “Het Seamen Center is slechts een tijdelijke oplossing, op termijn zal het OverKop-huis in de Kazerne Knaepen gehuisvest worden. De politie ontving slechts twee klachten. Inmiddels zijn de jongeren in overleg gegaan met de buurt, ze hebben een charter ondertekend met afspraken om het samenleven aangenamer te maken. In het voorjaar is er een opvolgvergadering.”

Schoolbuslijn

Joke Knockaert (Vooruit) laakte dat de schoolbuslijn 455 van Maldegem naar Zeebrugge midden in het schooljaar geschrapt werd: “Leerlingen uit Maldegem moeten nu om 5.30 uur opstaan, de bus naar Bruggen nemen en dan de trein naar Zeebrugge, om op tijd op school te zijn.”

Volgens Dirk De fauw (CD&V) heeft De Lijn die schoolbuslijn geschrapt bij gebrek aan personeel en materiaal: “Er zaten gemiddeld zes leerlingen op die bus. Voor de leerlingen uit Damme is er flexvervoer naar Zeebrugge.”

Bus beschadigd

Nele Caus (N-VA) peilde naar de veiligheidsmaatregelen bij Europese voetbalwedstrijden. De burgemeester meldde dat De Lijn niet meer happig is om haar bussen ter beschikking te stellen voor de transfer van buitenlandse supporters van ‘t Zand naar het Jan Breydelstadion: “De Portugese fans hebben vorige week zware schade aangericht aan een bus. Club Brugge heeft de schade hersteld, maar De Lijn kon die bus dagen lang niet gebruiken.”

“We hopen dat er bij de eerstvolgende Europese wedstrijd van Cercle zo weinig mogelijk Turkse fans in de Brugse binnenstad zullen vertoeven. Want die wedstrijd vindt plaats tijdens De Warmste Week op ‘t Zand. Gelukkig heeft één Turkse organisatie bijna alle tickets gekocht, er zal een combiregeling uitgewerkt worden, waarbij de Turkse fans rechtstreeks naar het stadion worden gebracht.”