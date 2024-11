De laatste gemeenteraad van Brugs schepen Mercedes van Volcem: “Het is niet omdat je in het laatste uur bedrogen werd dat heel je huwelijk slecht was”

De Brugse gemeenteraadszitting van maandag 25 november betekent het politiek afscheid van financiënschepen en schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open VLD). Na het slechte resultaat van haar partij Voor Brugge bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen, gooide ze de handdoek in ring. Nu de eerste emoties wat gaan liggen zijn, blikt ze vurig terug op bijna een kwarteeuw politieke carrière: “Het is niet omdat je in het laatste uur van je huwelijk bedrogen wordt door je partner dat heel je huwelijk slecht was.”

“Ik laat het verleden los en ben dankbaar voor alles. Ik ga het even rustiger aandoen, op mijn plooi komen en herbronnen”, zegt Mercedes Van Volcem (52), vlak voor de start van haar allerlaatste gemeenteraadszitting in de gotische zaal van het Brugse stadhuis.

Passie

“Ik zal zien wat de toekomst dan brengt. Het zijn al emotionele dagen geweest maar dat kan ook niet anders denk ik. Ik heb de voorbije 24 jaar alles voor mijn stad gegeven en met veel passie aan politiek gedaan. Ik wens uitdrukkelijk iedereen te danken die mij heeft gesteund en ook alle diensten voor de samenwerking.”

“Deze morgen zag ik nog de ploegen in weer en wind de bladeren opblazen. Het is mooi te zien hoe hard vele mensen zich inzetten voor onze stad bij het onderhoud en het mooi houden ervan. Dat verdient veel appreciatie van de inwoners. Ik heb veel geleerd, veel gewerkt, veel mensen ontmoet en veel kunnen realiseren en hopelijk ook velen mogen inspireren.”

Bedrog

“Het is niet omdat je in het laatste uur van je huwelijk bedrogen wordt door je partner dat heel je huwelijk slecht was”, vervolgt Mercedes Van Volcem over haar politieke carrière. “Ik was gemeenteraadslid (rechtstreeks verkozen) in 2001 en in 2007 schepen van wonen en stadsvernieuwing tot 2013.”

“Dan zetelde ik zes jaar in de oppositie en nadien werd ik opnieuw schepen van financiën en publiek domein. Terugkeren naar de oppositie wil ik niet doen. Dat had ik al vorig jaar beslist. Maandagavond moet ik nog antwoorden op drie interpellaties. Zo zie je dat ze me zelfs de laatste dag niet sparen. Beetje vreemd want ik zal de toekomst niet meer meebepalen.”

Vuur en vlam

“Ik heb ook 15 jaar in het parlement gezeteld. De oppositie lag me beter aldaar zetelen in de meerderheid. Ik vond het heerlijk om het parlement in vuur en vlam te zetten”, geeft de Brugse politica toe. “Politiek is boeiend omdat het moeilijk is. De juiste antwoorden bestaan niet maar je moet er het beste van maken. Elke dag veranderen ook de uitdagingen en steeds nieuwe medestanders en tegenstanders. Het is het enige dat ik 24 jaar heb volgehouden.”

“Elke andere hobby gaf ik op omdat het te saai vond. Ik heb nochtans ook interesse in interieur. Als ik niet kon slapen dan zocht ik ‘s nachts leuke interieur spullen op marketplace of in brocanteriën. Ik heb een kamer vol miskopen”, glimlacht ze.

“Politiek was voor mij geen werk, maar een interesse en een hobby: hoe bijsturen, hoe verbeteren, hoe evenwichten realiseren, tegen onverschilligheid en betrokken. Steeds oplossingen zoeken en de dingen vooruit doen gaan.”

Opleidingen

Over haar toekomst blijft Mercedes Van Volcem, die ook advocate is, vaag: “Ik ben nog altijd leergierig en zal de komende maanden diverse opleidingen volgen. Dan zie ik wat ik ga doen en welke kansen zich aanbieden. Het is te vroeg om hierover uitspraken te doen.”

“Maar ik wil zeker ook een hond en zou graag eens naar Azië en Japan gaan. Maar mijn man (nvdr Francis Missault, ook advocaat) heeft geen tijd. Misschien moet ik ook eens letterlijk door de woestijn gaan en dan zal de zee wellicht opengaan”, lacht de politica.

“Ik heb ook vrienden over gehouden aan de politiek. Nu ik van niemand meer concurrent ben, zullen de vriendschappen alleen nog maar groeien. Ik heb een ontzettend goeie band gehad met Jean-Marie De Plancke, die met mij is gestart, en ook met Benedikte Bruggeman. Buiten de partijgrenzen heb ik ook geprobeerd om iedereen te helpen”, besluit Mercedes Van Volcem aan de vooravond van haar politiek afscheid.