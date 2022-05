De Haan stapt in nieuwe woonmaatschappij en krijgt extra vertegenwoordiger

In de gemeenteraad van donderdag 28 april werd de oprichting van een nieuwe woonmaatschappij goedgekeurd. De Haan krijgt daarin een extra vertegenwoordiger.

Begin februari besliste de Vlaamse regering over de regiovorming. De Haan maakt voortaan samen met de gemeenten Oostende, Bredene, Oudenburg, Middelkerke, Ichtegem en Gistel deel uit van de regio Oostende-Middenkust.

“Voor een aantal voorzieningen was De Haan voorheen traditioneel op Oostende georiënteerd, voor een aantal andere op Brugge. Nu moet alles dus op Oostende gericht worden, maar vanzelfsprekend is dat niet. Zeker voor de sociale huisvesting is dit een moeilijk punt. De Haan maakt immers al meer dan 40 jaar deel uit van de sociale huisvestingsmaatschappij Lindenhof, waar ook Blankenberge en Zuienkerke bij zijn”, legt burgemeester Wilfried Vandaele uit.

De laatste jaren werden de banden met Lindenhof nog verder aangehaald: Lindenhof kocht gronden over van het OCMW om er nieuwe sociale appartementen te bouwen, het OCMW bereidde de overdracht van het beheer van zijn sociale woningen aan Lindenhof voor. Om die reden vroeg De Haan in het kader van de regiovorming een uitzondering aan Vlaams minister voor Wonen Matthias Diependaele (N-VA).

Extra vertegenwoordiger

“De regering besliste om die uitzondering toe te staan zodat De Haan bij Lindenhof kan blijven. Door deze beslissing zullen De Haan, Blankenberge en Zuienkerke, maar vanaf nu ook Knokke-Heist, deel uitmaken van een gezamenlijk werkingsgebied voor een nieuwe woonmaatschappij. ‘Kust-Noord’ zal de opdrachten van de sociale huisvestingsmaatschappijen en de sociaal verhuurkantoren verenigen”, licht Vandaele toe.

Bij de verdeling van de stemrechten binnen de maatschappij wordt rekening gehouden met de verhouding tussen het aantal sociale huurwoningen en het aantal huishoudens per gemeente.

“In de gemeenteraad van 28 april werd volgende verhouding voorgesteld én unaniem goedgekeurd: Blankenberge 40%, Knokke-Heist 40%, De Haan 15% en Zuienkerke 5%. Concreet betekent dit dat De Haan in de algemene vergadering van de nieuwe woonmaatschappij twee leden krijgt terwijl de gemeente vandaag in Lindenhof maar één vertegenwoordiger heeft”, besluit Vandaele.