De Haan eert vrouwelijke raadsleden op Internationale Vrouwendag

Ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag bracht het gemeentebestuur van De Haan alle vrouwen samen, die door de jaren heen in de gemeente- en OCMW-raad zetelden. Onder hen het eerste vrouwelijke raadslid, de eerste schepen én de allereerste vrouwelijke burgemeester.

Het gemeentebestuur van De Haan eerde eind vorig jaar al het eerste vrouwelijke gemeenteraadslid met een eigen straat. “Aangezien het vorig jaar precies een eeuw geleden was dat vrouwen voor het eerst mochten gaan stemmen en zichzelf kandidaat mochten stellen, ging ik ervan uit dat er uit de archieven van Vlissegem, Klemskerke of Wenduine wel een of andere illustere onbekende zou opduiken. Iemand van voor mijn tijd, had ik gedacht. Groot was mijn verbazing dat het eerste vrouwelijke gemeenteraadslid er bij ons pas kwam in ‘75”, zegt burgemeester Wilfried Vandaele.

Dat was in Klemskerke. Vlissegem en Wenduine hadden voor de fusie in ’76 geen enkel vrouwelijk raadslid. “Het heeft in onze gemeente dus na de invoering van het vrouwenkiesrecht nog meer dan vijftig jaar geduurd eer het eerste vrouwelijke gemeenteraadslid kon zetelen. Ik vond dat persoonlijk echt verbazend”, aldus Vandaele. De opzoekingen leverden voorts wel een mooi overzicht op van alle vrouwelijke gemeente- en OCMW-raadsleden door de jaren heen. De Haan had sinds de invoering van het vrouwenkiesrecht 37 vrouwelijke gemeenteraadsleden, en daar zaten een paar opmerkelijke dames tussen.

“Het eerste vrouwelijke gemeenteraadslid was dus Lena Decramer-Claeys, die nu een eigen straat heeft in onze gemeente. Zij kwam op 22 november 1975 in de gemeenteraad, maar zetelde slechts één jaar want in ‘76 waren er de fusie én gemeenteraadsverkiezingen. Bij deze werd Christiane Deleersnijder het eerste en enige rechtstreeks verkozen vrouwelijk gemeenteraadslid”, vervolgt burgemeester Vandaele. Bij de verkiezingen in ‘82 was dat opnieuw zo.

“Christiane Deleersnijder zou uiteindelijk wel achttien jaar raadslid blijven, maar het zou wel nog tot de verkiezingen van ‘88 duren voor er een echte doorbraak kwam wat het aantal vrouwelijke gemeenteraadsleden betreft. In dat jaar werd Maria Gheyle-Hennon de eerste vrouwelijke schepen, zij zetelde twaalf jaar. Andrée Flahaut werd in ‘88 verkozen als eerste vrouwelijke OCMW-voorzitter. Ze bleef dit voor vierentwintig jaar en zetelde liefst dertig jaar als gemeenteraadslid.”

Op de eerste vrouwelijke burgemeester van De Haan was het wel nog even wachten: Christine Beirens werd in 2005 schepen en nam in 2006 de burgemeesterssjerp over van Ivan Cattrysse. Vandaag is ze opnieuw schepen in De Haan. “De dames namen in onze gemeente maar traag hun plaats in de gemeenteraad in, maar intussen hebben we onze achterstand wel ingehaald. Meer zelfs: op 1 januari van dit jaar nam Hilde Dhont het schepenambt over van Mathieu Delbarge, waardoor ons schepencollege nu voor het eerst overwegend vrouwelijk is. Trots dat ik deel mag uitmaken van deze groep sterke vrouwen uit onze politieke geschiedenis”, aldus Christine Beirens.

Het gemeentebestuur stond erop alle huidige en voormalige vrouwelijke raadsleden op Internationale Vrouwendag te huldigen. “Geen beter moment hiervoor dan dinsdag 8 maart, Internationale Vrouwendag”, besluit burgemeester Wilfried Vandaele.