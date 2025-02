“De dokter gaf hem geen 14 dagen meer”: Jean-Marie Dedecker lange tijd afwezig door dringende hartoperatie

Burgemeester van Middelkerke Jean-Marie Dedecker is momenteel buiten strijd door hartproblemen. Schepen Henk Dierendonck neemt voorlopig de honneurs waar.

Burgemeester Jean-Marie Dedecker neemt met onmiddellijke ingang voor onbepaalde tijd geen taken op. Zijn agenda is vrijgemaakt, klinkt het bij de gemeente Middelkerke. “De burgemeester is voor langere tijd afwezig door een medische ingreep aan zijn hart. Hij stelt het goed, maar verblijft momenteel in het ziekenhuis. De ingreep vindt eerstdaags plaats. Zijn artsen verwachten een volledig herstel, maar schrijven hem een langere periode van rust voor.”

“Ze waren er net op tijd bij: de dokter gaf hem geen 14 dagen meer. Ze gaan nu overbruggingen steken”, reageert broer Luc Dedecker kort.

De medewerkers van het Middelkerkse gemeentebestuur wensen de burgemeester een spoedig herstel toe.