De Brug, N-VA en Open VLD gaan in Ingelmunster opnieuw samen naar de kiezer: “Er zit geen sleet op de formule”

Ook in oktober 2024 trekken de huidige kartelpartners van N-VA en Open VLD, samen met de onafhankelijken van De Brug, naar de gemeenteraadsverkiezingen in Ingelmunster. Een nieuw logo onderstreept de frisheid van het kartel. Tijdens de kermisbraderie biedt de partij volgens traditie iedereen een gratis ijsje aan, een maandje later komt ook comedian Arnoud Van den Bossche langs met zijn nieuwe show.

“Er zit geen sleet op de formule,” glundert kartelvoorzitter Stijn Goemaere. “Na ruim twee decennia, waarvan 11 jaar als bestuursploeg, hebben we er meer dan ooit zin in. De samenhang binnen de partij is prima. Nieuwe mensen vinden makkelijk toegang tot ons project en de uitdagingen voor Ingelmunster blijven groot. Het vuur brandt, de goesting borrelt. We voelen ons als dartele veulens in een lenteweide.”

Nieuw logo

Het kartel heeft zichzelf wel in een nieuw jasje gehesen. Een nieuw logo, met bijhorende huisstijl symboliseert de eendrachtigheid maar ook de ambitie van de samenwerking. “We willen staan voor een kwalitatief project, waar plaats is voor alle Ingelmunsternaren. We tonen als partij graag de weg waarin we onze gemeente willen zien evolueren in de toekomst, maar kijken ook goed achterom zodat iedereen mee is”, verduidelijkt Open VLD-schepen Katrien Vandecasteele.

De komende maanden zijn het drukke tijden voor De Brug/N-VA/Open-VLD. N-VA-voorzitter Chantal Declercq: “Tijdens de braderie op kermiszaterdag houden we opnieuw een bar open, waarbij iedereen die langskomt mag smullen van een lekker ijsje. Een traktatie die letterlijk in de smaak valt en waarbij we graag tijd maken om even te praten. Onze partij is volks en we kijken er enorm naar uit om weer zo veel mogelijk mensen te mogen ontvangen. Op vrijdag 20 oktober krijgen we ook nog superkomiek Arnoud Van den Bossche over de vloer van het JOC. De comedian speelt overal voor uitverkochte zalen. Bij de bestuursleden of op de braderie kan je kaartjes kopen. Voor amper 15 euro ben je er bij.”

Versterking op komst

De verkiezingen van volgend jaar naderen heel snel. Het kartel kan terugvallen op een ruime, gedreven groep, maar er is nog plaats voor vers bloed die op een positieve manier aan lokale politiek wil doen. “Alle deeltakken van onze partij kunnen wat versterking gebruiken. We denken graag samen na over de werking en de toekomst van onze gemeente. Gedreven enthousiastelingen mogen altijd contact opnemen. Onze ambitie is om tegen het volgende zomerverlof de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2024 te presenteren,” licht Fien Debeuf, verantwoordelijke voor de onafhankelijken, toe.