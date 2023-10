De bouw van ‘Hoeve Vercamer’ blijft doorn in het oog van de oppositie: “Dit ruikt naar verkiezingskoorts”

De bouw van de Hoeve Vercamer in de Kuurnsestraat blijft een doorn in het oog van oppositiepartijen N-VA en Trots op Lendlee. “Een dubbel zo duur project als aanvankelijk gepland en een bestuur dat het dossier niet in de hand heeft”, zeggen ze. “Dat ze de kippen van de hoeve laten weghalen door de aannemer en er extra voor betalen, is ook een brug té ver.” Schepen Daan Mostaert (CD&V) weerlegt hun beweringen.

Het bouwproject Hoeve Vercamer in de Kuurnsestraat blijft de oppositiepartijen N-VA en Trots op Lendlee beroeren. Ook het Vlaams Belang, dat niet in de gemeenteraad zit, deelt die standpunten.

Hofleverancier

“Voor het polyvalent gebouw (ruwbouw en afwerking) waren vier offertes maar er kon slechts één offerte weerhouden worden. Die was 23% duurder dan de raming”, zegt Marnick Vandenbroucke van N-VA. “Het argument van de schepen dat de oorlog in Oekraïne de oorzaak is van de stijging, gaat nu niet meer op. Het bestuur haalde ook een aantal posten uit de aanvankelijke aanbesteding om toch te kunnen landen op het voorziene budget. Dat is de burgers een rad voor ogen draaien. Voor die ‘andere posten’ (sanitair, houten, enzovoort) was er één offerte en ook die is 36% duurder dan de raming. De aannemer zelf mag geen sanitair en elektriciteitswerken uitvoeren omdat hij geen vergunning daarvoor heeft en moet met onderaannemers werken. En niet één lokale aannemer kreeg een opdracht, wat nochtans beloofd werd. En dan was er de aannemer – wij noemen hem de ‘hofleverancier’ van de meerderheid van de omgevingswerken die vaak de site verliet om elders te gaan werken. En die aannemer moest de loslopende kippen vangen tegen extra betaling. Men had meermaals de kans om het project aan te passen, maar weigerde dit te doen, waardoor de kostprijs niet 1 maar bijna 2 miljoen euro zal kosten.”

Kippen vangen

“Ik volg volledig mijn collega Marnic Vandenbroucke over de afwikkeling vaan het project Vercamer”, zegt Francis Bonte van Trots op Lendlee. “Wat die kippenvangst betreft: het is wel komisch maar aan de andere kant een reden om ons ongerust te maken. Het kan toch niet dat werken op de site om zulke redenen stilliggen. Zijn er in onze gemeente geen vrijwilligers te vinden die deze karwei konden klaren? Het bestuur heeft dit project niet meer onder controle. Schepen Daan Mostaert spreekt van de zeven plagen waarmee het project te kampen heeft, maar volgens ons is er maar één grote plaag, namelijk verkiezingskoorts! Daarnaast zien we vooral amateurisme van het bestuur.”

Jo Vansteenkiste van Vlaams Belang vindt de kippenkwestie ook een hilarische uitleg van de schepen voor de vertraging van de werken. “Dat het gemeentebestuur extra kosten maakt, terwijl het project torenhoog boven de ramingsprijs zit, is voor ons onaanvaardbaar”, aldus voorzitter Jo Vansteenkiste. “We vragen ons af waarom de schepen niet het gemeentepersoneel of vrijwilligers inschakelde om die kippen te vangen.”

Geen extra geld

Volgens schepen Daan Mostaert (CD&V) zijn de duurdere prijzen wel correct. “We zien dat trouwens niet alleen bij de werken in de Hoeve Vercamer maar bijvoorbeeld ook bij de offerte van de komende werken in de Langemuntelaan, waar de kostprijs bijna het dubbele zal zijn van de oorspronkelijke raming. Dat de aannemer van de omgevingswerken niet doorwerkte was omdat een werf van hem in Beitem verplicht stilgelegd werd en de werken later opnieuw verplicht moesten hervat worden. Nu discussiëren met hem heeft geen zin, want dan lopen de werken misschien nog meer vertraging op. En wat de kippenkwestie betreft, moet ik de oppositie tegenspreken. We zochten een firma om die kippen weg te halen en alleen een zorgbedrijf uit Lennik wilde dat doen. Maar dan moesten we ook opdraaien voor de kosten om naar hier te komen. De aannemer wilde dat karwei wel klaren. We betalen hem niet met extra geld maar met geld dat in de offerte voorzien is onder ‘30 uren regie’, geld voor onvoorziene omstandigheden. Dus geen extra geld!”, besluit schepen Mostaert.