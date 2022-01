De boulevard hapert, vindt CD&V: “Waar blijft die link tussen de stad en Hoog Kortrijk?”

Van de boulevarddroom tussen het centrum en Hoog Kortrijk is nog weinig te merken. Te weinig, zo vindt CD&V Kortrijk. “Het afblazen van de trambus heeft de brug die men tussen de stadsdelen kon maken, opgeblazen”, oppert Hannelore Vanhoenacker.

Een Kortrijkse Champs Elysées die het centrum van de stad verbindt met de bedrijvigheid en het leven op Hoog Kortrijk. Dat is de droom die het stadsbestuur met schepen Wout Maddens (Team Burgemeester) voorop koesteren voor de Doorniksewijk en Doorniksesteenweg. Maar het blijft voorlopig bij dromen. En net dat gebrek aan stappen vooruit stuit oppositiepartij CD&V tegen de borst.

“Waar blijft die verbinding? Waar blijft die link?”, vraagt fractieleider Hannelore Vanhoenacker zich af. “Dit is dé grote gemiste kans van deze bestuursperiode. Ons historisch centrum met winkels en horeca moet bereikbaar zijn voor het dienstendeel van Kortrijk, met de bedrijvenzone, de hogescholen en universiteit en het ziekenhuis. Nu zijn dat nog te veel twee losse eilanden. Het afblazen van het trambusproject blaast de brug die men tussen de verschillende stadsdelen kon maken, op. Bijzonder, bijzonder jammer voor de toekomst van de stad. Het ontbreekt de stad in deze aan langetermijnvisie.”

Zeker nu de site van Kortrijk Xpo nadrukkelijk in beeld komt als mogelijke locatie voor een nieuw voetbalstadion, moet het vooruit gaan, oppert Hannelore Vanhoenacker. “Als de meerderheid beslist om daar een nieuw stadion voor KV Kortrijk te bouwen, dan zal bereikbaarheid en een aantrekkelijke omgeving nog belangrijker worden.”

Wauw-effect

“Cruciaal is dat er daarbij niet aan de internationale aantrekkingskracht van Kortrijk Xpo wordt geraakt. En dat Xpo ook wordt uitgewerkt als een vervoershub waar de auto kan worden achtergelaten om over te schakelen op gedeelde vervoersmiddelen. De verbinding moet versterken, de toegangspoort moet een wauw-effect teweegbrengen.” Ondanks het meedenken, plaatst CD&V ook kanttekeningen bij de toekomstmuziek. “Het budget is jammer genoeg te precair voor dergelijke grote stappen.”

Schepen van Stadsvernieuwingsprojecten Wout Maddens (Team Burgemeester) benadrukt dat er wel degelijk schot in de zaak zit. “Er is een grote stedenbouwkundige dynamiek aan de gang, die stilaan zichtbaar wordt. Twee grote planningsprocessen – het RUP KV Kortrijk en het GRUP KR-8 zijn volop bezig, de studententoren op Vives is vergund, er is de bouw van de nieuwe Syntra-campus, het masterplan voor Hoog Kortrijk – 70 pagina’s! – is klaar. Het sluitstuk is een verbinding met hoogwaardig openbaar vervoer. De trambus is niet ‘einde verhaal’, de gesprekken met Vlaanderen en De Lijn in het bijzonder zijn nog lopende.”

“De manier waarop de Leieboorden hebben aangepakt, is onze manier van plan en realiseren”, aldus schepen Maddens. “Dat doen we nu ook op die Noord-Zuidas. Allen moet men dat wel willen en durven zien. Er gebeurt heel veel, maar men moet willen luisteren en het willen geloven”