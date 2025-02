Dave Vantyghem nieuwe voorzitter N-VA Lichtervelde

Dave Vantyghem (21) werd op de driejaarlijkse bestuursverkiezing verkozen tot nieuwe voorzitter van N-VA Lichtervelde. Hij volgt Koenraad Coussée (61) op, die bijna 8 jaar lokaal voorzitter was.

“Ik blijf wel nog actief in het lokaal bestuur”, verduidelijkt Koenraad. “Ik werd immers verkozen tot ondervoorzitter en zet nu dus na bijna 8 jaar voorzitterschap een stap opzij om plaats te maken voor de jeugd. Bijna alle bestuursleden waren opnieuw kandidaat voor een nieuwe bestuursfunctie.” Het is overigens niet de enige politieke functie waar Koenraad afscheid van neemt. In oktober werd hij niet verkozen op de lijst DURF waar N-VA samen met onafhankelijken, Open Vld en SOMM deel van uitmaakt. Dave Vantyghem was de enige kandidaat voor het voorzitterschap.

Dave is student vastgoed. Hij is in zijn vrije tijd judoka en is ook groepsleider bij Chirojongens Sint-Paulus. Sinds kort is hij ook voorzitter van de Lichterveldse jeugdraad. “Ik ben inderdaad actief in het sociaal en sportief weefsel van de gemeente”, vertelt Dave. “Uit liefde voor mijn gemeente en mijn omgeving engageer ik me voor de lokale N-VA-afdeling. Ik ben zeer vereerd met het vertrouwen dat ik gekregen heb van de rest van het bestuur. Ook ben ik zeer gemotiveerd om mijn mandaat als voorzitter uit te voeren en te groeien in mijn rol als voorzitter. Het nieuwe bestuur en ikzelf zullen dan ook onze uiterste best doen voor een beter Lichtervelde. Het is mijn doel om de afdeling verder te versterken over de verschillende demografische groepen heen.”

Bij de verkiezingen in oktober was Dave voor N-VA kandidaat op de lijst DURF en behaalde 269 voorkeurstemmen, maar dat was niet voldoende om een mandaat in de wacht te slepen. Dave zei toen te staan voor een beleid dat vooruit kijkt en inspeelt op de noden, vooral van de jeugdverenigingen. Daarnaast pleitte hij voor meer kwalitatief groen in het centrum en zei het belangrijk te vinden dat iedereen gehoord wordt. (BCH)