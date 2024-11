Daphné Dumery (N-VA) na één week initiatiefrecht in Blankenberge: “Er is al een basis gelegd”

Daphné Dumery (N-VA) maakt na één week initiatiefrecht een eerste balans op in verband met de (moeilijke) coalitievorming in Blankenberge. “Zoals beloofd voeren we de gesprekken samen met CD&VPlus. We hebben in die eerste week vooral geluisterd, en kennen ondertussen dus de standpunten van alle fracties. Nu is het zoeken naar vergelijkingspunten”, klinkt het.

Deze week wordt er opnieuw gesproken met de partijen die in aanmerking komen voor bestuur. “We nemen daarvoor onze tijd en laten ons niet opjagen door berichten op sociale media”, zegt Dumery. “Een goed bestuursakkoord voor ons is er één waar de prioriteit ligt op netheid, veiligheid, open ruimte, meer groen en vooral aandacht voor een kwalitatiever dagelijks leven van elke inwoner, zonder onderscheid.”

Basis

Dat er voor de Blankenbergse coalitievorming meer tijd nodig is dan in andere gemeenten, wijst Dumery toe aan de twee woelige legislaturen die voorafgingen. “Er is de afgelopen tien jaar veel gebeurd in onze stad. Zo was er het bekende probleem bij Vooruit, maar dat is nu gelukkig van de baan. En ondertussen moesten we ook al niet meer van een wit blad vertrekken: Prasse heeft tijdens zijn twee weken initiatiefrecht al een eerste aanzet gegeven waar wel wat marge op zat om te kunnen op voortbouwen. Er is dus al een basis gelegd, maar vergeet niet dat er tussen de onderhandelingen ook een verlofweek met een verlengd weekend zat.”

Het komt er nu volgens Dumery dus op aan om de standpunten naast elkaar te leggen en die vervolgens terug te koppelen naar de verschillende gesprekspartners. “Hoe dan ook: de kiezer heeft de kaarten op tafel gelegd en daar moeten we mee voort.”

Samen met CD&VPlus

Dumery sprak naar eigen zeggen ook met Vlaams Belang. “Ze weten dat we met hen niet gaan besturen, maar ik vond het toch belangrijk om hun standpunten te horen. We hebben een interessant gesprek gehad”, aldus Dumery. Of die twee weken genoeg zullen zijn? “Daar ben ik niet mee bezig. Doordat we de gesprekken samen voeren met CD&VPlus, hebben we tenslotte het gevoel dat we geen twee weken maar een maand de tijd hebben. Zijn de onderhandelingen deze week niet rond, dan gaat het initiatiefrecht gewoon naar Sandy (Buysschaert, red.). Het kan dus voorlopig nog alle kanten op.”