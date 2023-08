Dankzij vereenvoudigde procedure worden subsidies aan verenigingen sneller uitbetaald in Wingene

Het gemeentebestuur van Wingene steunt het lokale socio- en culturele bewegingswerk op diverse manieren. Voortaan worden de subsidies sneller uitbetaald.

Alle erkende verenigingen, wijk- en straatcomités kregen het aanbod om hun werkingssubsidie aan te vragen voor het voorbije jaar”, verduidelijkt gemeenteraadslid Sandy Quintyn (CD&V). “Reacties vanuit het middenveld leren me alvast dat de procedure als een pak eenvoudiger en klantvriendelijker aanzien wordt. Dit komt door de digitalisatie en de automatisatie.”

Schepen Brecht Warnez zette zijn schouders onder een snellere en eenvoudiger procedure voor de uitbetaling van subsidies voor straat- en wijkcomités en verenigingen. “Er werd gewerkt met een nieuw platform en we vroegen geen apart document met een activiteitenverslag op. Alles werd nu via één formulier aangevraagd. Wie digitaal niet vaardig is, kon fysiek terecht in het gemeentehuis”, vertelt schepen Warnez nog.

Dit jaar zullen een 70-tal verenigingen subsidies krijgen, net als 39 straat- en wijkcomités.