Dagverzorgingscentrum De Maretak Lendelede open in 2025

Seniorenzorg Lendelede kreeg van de Vlaamse overheid 440.000 euro investeringssteun voor de verbouwing en renovatie van de vroegere Kredietbank in de Izegemsestraat tot dagverzorgingscentrum De Maretak. “De werken zullen waarschijnlijk starten na de zomer en zonder tegenslagen zouden ze in het tweede kwartaal van 2025 klaar moeten zijn”, zegt directrice Emmy Demasure.

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits (CD&V) kent via het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden een investeringssteun toe van 440.000 euro voor de renovatie van het vroegere KBC-gebouw De Maretak in de Izegemsestraat. “Dagverzorgingscentra vervullen een belangrijke sociale rol voor veel mensen”, zegt de minister. “Ze zijn bedoeld voor mensen die nog thuis wonen, maar ook nood hebben een dagbesteding en zorgaanbod. Dergelijke centra bieden daarnaast ademruimte voor mantelzorgers. De totale kostprijs van de renovatie bedraagt 720.000 euro.”

Te klein, te krap

“Met het dagverzorgingscentrum De Maretak zijn we in 2019 begonnen in een vroegere assistentiewoning aan de kant van de Izegemsestraat, achter cafetaria De Kijkuit in wzc Aksent”, aldus Emmy Demasure. “Maar die locatie is te klein en te krap. In 2022 konden we het vroegere KBC-gebouw in de Izegemsestraat, vlakbij Aksent, kopen met de bedoeling om daar De Maretak onder te brengen.”

“Op het gelijkvloers komt het nieuwe ruimere dagcentrum met een toegankelijke tuin. Er zullen dagelijks vijftien tot twintig personen terecht kunnen. Op de eerste verdieping en op de dakverdieping komen er twee appartementen duplex-assistentiewoningen – die kunnen rekenen op dezelfde service als de assistentiewoningen van Residentie De Schakel binnen wzc Aksent. Op de parking is er een plaats voorzien voor het busje van De Maretak en zijn er ook nog twee parkeerplaatsen.”

Momenteel loopt de openbare aanbesteding. “Ik verwacht dat de werken na de zomer zullen starten”, zegt Emmy Demasure. “Zonder tegenslagen zou de renovatie van het KBC-gebouw in het tweede kwartaal van 2025 kunnen gedaan zijn.” (IB)