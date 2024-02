Creatiever, mooier en veiliger: de speerpunten van de Stadslijst voor Kortrijk

Weg Open VLD (Team Burgemeester) en CD&V op het stembiljet in oktober 2024, hallo ‘Stadslijst voor Kortrijk’. Beide partijen begraven de spreekwoordelijke strijdbijl en trekken dit najaar samen naar de Kortrijkse kiezer met de ‘Stadslijst’. Opmerkelijk wel, de grootste oppositiepartij die samengaat met eveneens de grootste bestuurspartij. Maar na de obligate speeches presenteerden de ‘tenoren’ hun plannen voor het Kortrijk na 2025 gestoeld op drie kernwoorden: ‘creatiever, mooier en veiliger’.

De hoogst opmerkelijke politieke démarche even buiten beschouwing gelaten, de nagelnieuwe Stadslijst voor Kortrijk lanceert, nog zonder een kandidaat-burgemeester aan te duiden, een 9-puntenplan voor het Kortrijk na 2025.

Als de Stadslijst voor Kortrijk in 2025 aan zet is, wil het op vlak van stadsvernieuwing doorgaan op het elan van de afgelopen twee legislaturen. Het wil werk maken van een ‘Kortrijkse Groene Gordel’ van 3,3 kilometer die de Leieboorden verbindt met stadsvernieuwingsprojecten zoals het vergroende Casino- en Conservatoriumplein en het winkelwandelgebied. Naast meer groen wil de stad ook meer blauw op straat in de vorm van waterspeelplaatsen en fonteinen op allerhande plekken zoals het Vandaleplein. Ook kleine stadsvernieuwing, zoals de ontharding van het Bert Dewildeplein, komt aan bod in het 9-puntenplan.

Politiepost in stationsbuurt

In 2025 moet Kortrijk creatiever worden op allerhande vlakken, aldus de Stadslijst. De leegstaande panden in winkelstraten moeten voortaan ingenomen worden door ondernemers. Dat wil de Stadslijst voor Kortrijk voor elkaar krijgen door de leegstandstaks fors de hoogte in te jagen. Zo zouden eigenaars sneller geneigd moeten zijn om hun pand te koop of te huur aan te bieden. In het winkelwandelgebied waar nu volop aan gewerkt wordt, wil de Stadslijst een kinderopvang installeren om ouders te ontzorgen tijdens het shoppen. Om de Kortrijkzanen en wijken meer inspraak te geven in het beleid, zouden er digitale buurtreferenda komen. Buurtbewoners zouden dan inspraak krijgen over zaken zoals het invoeren van een schoolstraat of het opkalefateren van een bepaald pleintje.

Vooral het luikje om Kortrijk veiliger te maken valt op in het plan. Vincent van Quickenborne gaf bij zijn terugkeer al aan, dat hij veiligheid als één van de speerpunten ziet voor de komende verkiezingen. Met drie hamerpunten wil hij nu de tering naar de nering zetten. Zo pleit de Stadslijst voor een politiepost in de stationsbuurt en overlastboetes vanaf 14 jaar. Daarnaast zou het ook mogelijk moeten zijn om digitaal aangifte te doen bij de politie.

In het 9-puntenplan dat nu voorligt, vallen nog geen échte noemenswaardige veranderingen te noteren. Het is de vraag hoe de plannen van de Stadslijst voor Kortrijk de komende maanden verder vorm worden gegeven. Team Burgemeester zat de voorbije twaalf jaar aan de knoppen, CD&V op de oppositiebanken. Zo trok CD&V vorig jaar stevig van leer tegen het stationsproject, toch één van de stokpaardjes van Team Burgemeester. Hoe moet het daarmee verder? En ook pleit CD&V voor een grondige herevaluatie van de Knip in Bissegem, een verkeersmaatregel die werd goedgekeurd door de stadscoalitie mét Team Burgemeester. (JF)