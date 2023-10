Conner Rousseau en Melissa Depraetere sluiten West-Vlaamse tour af in Moen

De voorbije maanden maakten Vooruit-voorzitter Conner Rousseau en federaal fractievoorzitter Melissa Depraetere een tour in 10 West-Vlaamse gemeenten. Dinsdag hielden ze halt in Moen.

In totaal bereikten ze zo’n 1.300 mensen waarmee ze in gesprek gingen over hun politiek engagement, de uitdagingen die ze willen aanpakken en de veranderingen waarin zij geloven. Dinsdag sloten ze hun tour af in Hert en Ziel in Moen.

Melissa Depraetere en Conner Rousseau delen hun strijd voor hogere lonen, betaalbare gezondheidszorg en meer koopkracht en vinden het ook enorm belangrijk om (jonge) mensen in het politieke proces te betrekken, hen te inspireren om hun stem te laten horen en ook lokaal actie te ondernemen.

Het vernieuwde afdelingsbestuur van Vooruit Zwevegem was zeer tevreden over de aanwezigheid van hun kopstukken en de ruime opkomst. Mieke Eggermont: “Samen met de meer dan 120 aanwezigen kan ons bestuur terugblikken op een zeer geslaagde avond waar zowel jong als oud in gesprek gingen met onze nationaal voorzitter en ons provinciaal kopstuk. We halen hier met onze vernieuwde ploeg van Vooruit Zwevegem heel veel energie uit. Op deze manier gaan we de komende maanden met een positief gevoel de verkiezingscampagne tegemoet.” (GJZ)