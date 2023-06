Conner Rousseau en Melissa Depraetere komen praten in Oudenburg

Op maandag 12 juni komen Vooruit-voorzitter Conner Rousseau en fractieleider federaal parlement Melissa Depraetere naar sportcafé Ter Beke in Oudenburg.

Het bezoek kadert in hun On Tour door West-Vlaanderen. Ze willen hierbij in gesprek gaan over hun politiek engagement, de uitdagingen die ze willen aanpakken en de veranderingen waarin zij geloven.