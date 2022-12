Colin Casier legt eed af als lid van Bijzonder Comité van de Sociale dienst tijdens gemeenteraad in Harelbeke

Op de gemeenteraad legde Colin Casier de eed af als lid van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst. Hij vervangt Stasegemnaar Frank Vervaeke die verhuist uit Harelbeke.

Colin Casier woont in Bavikhove en draait al geruime tijd mee in de politiek en de lokale afdeling. Zowel in 2012 als in 2018 nam hij deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. Hij krijgt nu de kans van de lokale Vooruit-afdeling om te zetelen in het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst ter vervanging van Frank Vervaeke die binnenkort verhuist naar Zwevegem.

“Ik kijk enorm uit naar deze uitdaging. Ik denk dat het belangrijk is om onze inwoners in deze moeilijke tijden, na de covidcrisis en middenin de energiecrisis, zo goed mogelijk te ondersteunen waar mogelijk. Ik zal mij de komende twee jaar dan ook keihard inzetten en proberen een verschil te maken voor alle Harelbekenaren”, aldus Colin Casier.