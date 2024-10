Coalitie-onderhandelingen verlopen niet vlot in Veurne: “We missen professionaliteit bij Team 8630 die aan zet is”

Dirk Kesteloot (69, Team 8630) bevestigt dat hij toch burgemeester van Veurne wil worden. Zijn partij startte meteen onderhandelingen met de nieuwe partij VoeVeurne van Frederic Devos, maar tot een akkoord is het nog niet gekomen. Dirk fnuikt de afwachtende houding van VoeVeurne, terwijl Frederic Devos een professionele aanpak mist bij Team 8630. En zo komt Veurne Plus alsnog in beeld. “Dinsdag is het aan ons”, reageert Peter Roose.

In vergelijking met 2018 zag Veurne zijn zetelaantal stijgen van 21 naar 23. Zondag 13 oktober behaalde Team 8630 een nipte meerderheid van 9 zetels. Een coalitie is dus nodig voor de absolute meerderheid. Dirk Kesteloot claimde niet meteen de burgemeesterssjerp, maar is vandaag wel overtuigd om die functie op zich te nemen. “We gaan liever niet in zee met de partij Veurne Plus en met extreme partijen”, liet Dirk Kesteloot begin september optekenen. Frederic Devos behaalde met zijn partij VoeVeurne vijf zetels en bevestigt dat hij op verkiezingsavond reeds contact had met Team 8630. “Het kon toen al beklonken zijn, mochten we meegegaan zijn in het verhaal van de postjes verdelen, maar bij ons draait het om de inhoud”, zegt Devos.

Doorlichting

En daar knelt het schoentje. “Ik heb het gevoel dat VoeVeurne nog in een feestroes zit”, zegt Dirk Kesteloot, wanneer we peilen naar een stand van zaken van de onderhandelingen. “Nochtans sluit hun programma aan bij het onze, maar hun afwachtende houding begint te irriteren. Ze willen voortdurend alles aftoetsen met hun achterban en zo blijft het duren. We hebben alles al uitgebreid besproken en de tijd dringt.”

Daarmee is Frederic Devos niet helemaal akkoord. “De installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad is pas in december, dus wij hebben alle tijd. Dinsdag is het de beurt aan Veurne Plus voor twee weken en daarna is het aan ons. Onze deur blijft voor iedereen wagenwijd openstaan, maar uiteraard willen we dat er rekening gehouden wordt met ons programma. We willen het risico niet lopen om in een coalitie opgeslorpt te worden door de grotere partij.”

VoeVeurne startte naar eigen zeggen goed voorbereid aan de onderhandelingen met Team 8630. “En dat had die partij duidelijk niet zien aankomen”, zegt Devos. “In september al lieten we Veurne door een externe firma doorlichten. We weten dus waar de knelpunten liggen, hoe de budgetten verdeeld zijn en wat de mogelijkheden zijn. Het gevolg is dat we een duidelijk en realistisch programma hebben waarmee onze coalitiepartner rekening moet houden. We missen echter professionaliteit bij Team 8630. We zijn nu al meer dan een week aan het spreken en ze hebben nog steeds geen letter op papier gezet van hun intenties. Het is trouwens niet Dirk Kesteloot die de onderhandelingen leidt, maar Jan Verfaillie.”

Afwachten

Loopt VoeVeurne dan geen risico om uit de boot te vallen? “We hebben alvast ook gesprekken opgestart met Veurne Plus (die acht zetels behaalde, red.)”, zegt Dirk Kesteloot. “Ik weet dat onze kartelpartner CD&V uit de coalitie met Veurne Plus is gestapt omdat ze misnoegd was over de werkwijze van Peter Roose, maar een verzoening moet mogelijk zijn. Kijk maar naar Middelkerke. Bovendien heeft Veurne Plus al heel wat ervaring. Er is overal wel eens miserie, maar je moet dat kunnen bijleggen. Ik hoop alvast tegen maandag te landen.”

Die kans is eerder klein als we ons oor te luisteren leggen bij zowel VoeVeurne als Veurne Plus. “Wij happen alleen toe bij een goed akkoord waarin niet alleen de plannen, maar ook de budgetten zijn opgenomen. We laten ons niet opjagen”, benadrukt Devos. “Als wij niet in een coalitie zitten, dan wordt de drang naar vernieuwing niet gerespecteerd en wordt er gekozen voor hetzelfde kabbelende beekje. We wachten op een goed onderbouwd voorstel van Team 8630.”

Peter Roose (Veurne Plus), huidig burgemeester en stemmenkampioen met 1.538 voorkeurstemmen, is voorzichtiger. “Pas dinsdag is onze partij aan zet. Op dit moment heeft Team 8630 het initiatiefrecht en luisteren we enkel. Een basis van vertrouwen is niet evident na alles wat er is gebeurd.”

Mogelijke scenario’s

Wat zijn nu de scenario’s in Veurne? Team 8630 kan tegen maandag alsnog tot een akkoord komen met VoeVeurne of Veurne Plus en dan is er een meerderheid. Lukt dat niet dan is Veurne Plus aan zet. Het is onduidelijk of Peter Roose zijn ongenoegen aan de kant kan schuiven nadat zijn huidige coalitiepartner CD&V op een kartellijst met huidig oppositiepartij N-VA is gaan staan. Het kan zijn dat Veurne Plus een coalitie sluit met VoeVeurne en zo Team 8630 buiten spel zet. Geraakt Veurne Plus ook niet tot een akkoord binnen de twee weken, is het aan VoeVeurne en uiteindelijk aan Vlaams Belang die één zetel behaalde. In het slechtste geval zal via een geheime stemming in de gemeenteraad het schepencollege verkozen worden. (GUS)