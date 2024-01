Claude Croes en Jan Seynhaeve zijn 20 jaar burgemeester: “Tijd is voorbijgevlogen”

2024 is bijzonder druk van start gegaan voor burgemeester Claude Croes. Behalve de gebruikelijke nieuwjaarswensen en de viering van zijn 50ste verjaardag blikte hij samen met zijn Wevelgemse collega Jan Seynhaeve op 20 jaar burgemeesterschap. Centrale gast bij die ontmoeting was oud-provinciegouverneur Paul Breyne, bij wie het duo twee decennia geleden de eed aflegde.

“Het wordt een hectisch jaar voor Claude Croes, die sinds 1995 gemeenteraadslid is in Deerlijk. Op vrijdag 2 januari legt hij in handen van gouverneur Paul Breyne de eed af als nieuwe burgemeester van Deerlijk in opvolging van Roger Terryn die na een ambtsperiode van 27 jaar besliste om een stapje opzij te zetten en de tricolore sjerp door te geven aan de piepjonge Claude Croes. Eén dag later wordt hij 30 jaar en als alles naar wens verloopt, wordt hij in maart voor de eerste keer papa…” Dat schreven we precies 20 jaar geleden in KW.

Nauwe banden

Hoog tijd om op die twee decennia terug te blikken, vond Claude Croes en daarom nodigde hij zijn collega-burgemeester Jan Seynhaeve en zijn vrienden van CD&V Deerlijk uit voor een gezellig samenzijn in de Hidden Town Hill, het bovenzaaltje van het Oud Gemeentehuis. Ook ere-gouverneur Paul Breyne, bij wie het tweetal op dezelfde dag voor de eerste keer de eed aflegde als burgervader, tekende present.

“Ik ben als kind bijzonder veel in Deerlijk geweest en heb nauwe banden via de familie Kemseke”, verklaarde Paul Breyne zijn acte de présence. “Ik bewaar niets dan goede herinneringen aan Deerlijk. Ik ben achtereenvolgens parlementair, minister, burgemeester en gouverneur geweest, maar de mooiste job in de politiek is ongetwijfeld het burgemeesterschap. Het is zo voelbaar en heel concreet. Je staat dicht bij de gewone mensen. Ik blik met veel waardering terug op de constructieve samenwerking, die ik zowel met Claude als Jan altijd mocht ondervinden.”

Sociale media

Behalve 20 jaar burgemeester – ze zijn na Dirk Walraet van Spiere-Helkijn de twee langst zetelende burgemeesters van Zuid-West-Vlaanderen – hebben Claude Croes en Jan Seynhaeve nog wat gemeenschappelijke kenmerken. Ze zijn beiden maatschappelijk assistent van opleiding, zijn stagebegeleider Bachelor Sociaal Werk bij de Hogeschool Vives en dingen op zondag 13 oktober weer voluit naar de gunst van de kiezer en een nieuwe ambtstermijn als burgemeester. Croes is ook weer kandidaat voor de provincie.

“Die 20 jaar zijn voorbijgevlogen”, stelde Claude Croes. “Het is een periode waarop ik vooral met dankbaarheid terugblik. Er is ondertussen ook veel veranderd. De communicatie zorgt voor meer stress. Vroeger wachtte iedereen braafjes zijn beurt af tijdens de zitdagen. Nu puilt je mailbox uit van de berichten, ben je constant bereikbaar via de verschillende sociale media en o wee, als je binnen de drie uren geen antwoord hebt gestuurd. Gelukkig hebben we al de nodige ervaring en weten we voldoende te nuanceren om niet in bepaalde vallen te trappen…”

“Als er problemen zijn, ga ik ze niet uit de weg”

“Of ik nu nog voor dezelfde job als burgemeester zou gaan? Daar antwoord ik volmondig ja op. Ik heb respect voor de eigenheid en het unieke van elke mens. Ik ben graag tussen de mensen. Als er problemen zijn, wil ik die graag aanpakken. Ik zal ze niet uit de weg gaan. Ik ben ervan overtuigd dat creativiteit aan de basis ligt van verfrissende ideeën voor een warme samenleving. Het samenbrengen van ideeën leidt tot mogelijke oplossingen. Politiek is teamwork. En omdat mensen verscheiden zijn en elk zijn capaciteiten kan inbrengen, leidt dit tot een extra dynamiek.”

Brandweerkazerne

“Het persoonlijke contact is de beste manier om met de mensen om te gaan, hun problemen te beluisteren, hun zorg te delen en – in de mate van het mogelijke – proberen een oplossing te geven. Als burgemeester zie je lokale dossiers vooruitgaan: van bij de eerste plannen, de hele evolutie en realisatie van het dossier tot het lintje doorknippen bij de voltooiing van het project. Ik blijf ook mensen bewonderen die hun nek durven uitsteken en verantwoordelijkheid opnemen.”

“Het hoogtepunt van de voorbije twee decennia is de realisatie van de brandweerkazerne Belgiek, die we samen met buurgemeente Anzegem optrokken. Er was aanvankelijk heel wat tegenwind voor dat project, maar het wordt nu door velen als een voorbeeld gezien en het doet mij ook deugd dat onze koning en koningin er te gast waren. Het dieptepunt van de voorbije 20 jaar is ook bandweer gerelateerd. In november 2023 kwam onze brandweerman Wouter Vancraeynest op een tragische manier om het leven kwam tijdens een interventie op de autosnelweg E17. Verschrikkelijk, dat blijft een gitzwarte bladzijde in de Deerlijkse geschiedenis.”