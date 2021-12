Cindy Verbrugge na politieke rel in De Panne: “Ik betreur dat sommigen mij als profiteur zien”

Voor schepen Cindy Verbrugge uit De Panne was 2021 een meer dan bewogen jaar, zowel op politiek als persoonlijk vlak. Daarom kijkt ze dit jaar des te meer uit naar de kerstdagen. Het kerstfeest is een familietraditie die ze koestert en een unieke beleving die ze haar kinderen voor altijd wil meegeven.

Eigenlijk wil Cindy het liever niet hebben over de zomerperiode die politicoloog Herwig Reynaert omschreef als ‘politiek slecht theater’, en die bij een aantal mensen diepe emotionele wonden heeft nagelaten. Niet in het minst bij Cindy zelf, hoewel zij de aanleiding had gegeven die De Panne op zijn politieke grondvesten heeft doen daveren.

“Toch blijf ik erbij dat ik recht in mijn schoenen stond en sta, dat ik de beste bedoelingen had en dat het helemaal geen politieke coup of verraad was”, zegt ze koppig. “Het gaat mij nog altijd om het beleidsplan dat we in team hadden goedgekeurd en dat we samen zouden uitvoeren, maar dat moest wel gebeuren binnen wat financieel haalbaar is, zonder dat we de toekomst van onze burgers hypothekeren. Ik ben ervan overtuigd dat niemand de bedoeling had om onze gemeente te saboteren, maar niet zelden zijn er compromissen nodig om dossiers ten gunste van de burger te realiseren. Het vraagt veel tijd en engagement om je in te werken in dergelijke dossiers, maar er gelden ook basisprincipes… Als je democratisch verkozen bent, heb je het recht om je mening te zeggen, maar je moet ook naar elkaar kunnen luisteren.”

Maatschappelijke rol

“Nog altijd ben ik bereid om mij te engageren, en ik betreur het dat sommige mensen mij als een profiteur zien, nu mijn bevoegdheden als schepen mij zijn afgenomen. Niets is minder waar! Mijn maatschappelijke rol zal ik blijven opnemen, dat is mijn raakvlak met het werkveld. Ik zet mij nu graag belangeloos en privé in om kansarmen en mensen die vragen hebben te helpen, hen wegwijs te maken… Daar ligt ook de link met het onderwijs: die lokroep is er nog altijd, omdat ik weet dat de toekomst bij onze jeugd ligt. Hoe mijn nabije toekomst eruit zal zien, weet ik niet direct, maar ik stap niet uit de politiek. Ik blijf me inzetten voor onze burgers.”

Kerst brengt mij momenten van geluk, maar ook verdrietige herinneringen

Ondanks een aantal haatreacties kreeg Cindy ook hartverwarmende steunbetuigingen tijdens de politieke rel. “Dan leer je je echte vrienden kennen, die er voor je staan op momenten dat je het niet verwacht”, vertelt Cindy. “Ik probeer het leven zoveel mogelijk langs de positieve kant te zien, en dat geldt ook voor corona. Want hoewel mensen vooral op het negatieve van corona focussen, heeft de pandemie ook mooie dingen gebracht. We zijn ons allemaal bewust geworden van hoe belangrijk verbondenheid is.”

Warm nest

“Ik ben opgegroeid in een warm nest bij mijn ouders, en sinds mijn mama Jeanine zeven jaar geleden is overleden, zet ik de traditie verder om Kerstmis met de hele familie te vieren. De kerstdagen hebben voor mij ook een bijzondere betekenis: het is de periode dat mijn mama op sterven lag, en mijn zoon Lucas is mijn kerstekind, want hij is op 26 december geboren. Als kind trok ik samen met mijn buurjongen naar het bos om samen de grootste kerstboom uit te kiezen… Kerst brengt mij momenten van geluk, maar ook van verdrietige herinneringen. Daarom wil ik het dan supergezellig maken, het huis aankleden in kerstsfeer, met kerstkleuren, lekker eten, gezellige warmte en alles delen met mensen die je graag ziet.”

“De kerstboom hangt vol kerstballen, en aan elke bal is een verhaaltje verbonden… Er is een hele oude bij, die ik nog van mama heb gekregen toen ik zelf erg ziek was, er is er een kerstbal die we hebben meegebracht van onze Disney-uitstap, onze reis naar Bonn… Ik koester onze kersttraditie en we maken er nu iets bijzonders van: we reiken familie-awards uit, de ‘Janientjes’. Beleving van het kerstgebeuren is veel belangrijker dan grote materiële cadeaus.”