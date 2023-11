Cindy (41) legt eed af als nieuw gemeenteraadslid in Waregem

De 41-jarige Cindy Vanhoutte (CD&V) neemt de plaats in van gemeenteraadslid en voormalig partijgenoot Elise Deprez (30). CD&V-voorzitter Marie-Charlotte Schurmans volgt Vanhoutte op in het BCSD.

Bij de lokale verkiezingen van 2018 veroverde Elise Deprez een zitje in de gemeenteraad. Na 4,5 jaar neemt ze afscheid wegens een verhuis uit Waregem. Haar plaats wordt ingenomen door Cindy Vanhoutte. De 41-jarige licentiate in de Politieke Wetenschappen werkt als stafmedewerker onderwijs bij HOGENT en woont samen met haar man Patrick Steelandt en zoontje Felix in Sint-Eloois-Vijve.

Positivisme

Dinsdagavond legde ze op de gemeenteraad bij burgemeester Kurt Vanryckeghem de eed af als nieuw gemeenteraadslid. Tot dan maakte ze deel uit van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD). ‘Ik ben heel blij met de kans die ik nu krijg om nog een jaar in de gemeenteraad te kunnen zetelen. Mijn expertises zijn voorlopig onderwijs en welzijn, maar ik kijk er enorm naar uit om met andere thema’s in aanraking te komen”, reageert Vanhoutte.

“Engagement opnemen en ergens verschil kunnen maken, dat zit al langer in mijn DNA. Ik blijf mij in deze nieuwe rol met al mijn positivisme verder inzetten om Waregem nog warmer en mooier te maken. Als er bewoners zijn die met vragen zitten, dan wil ik voor hen een aanspreekpunt zijn. Dat kan persoonlijk of digitaal via Facebook, mail of mijn website.” CD&V-voorzitter Marie-Charlotte Schurmans volgt Cindy Vanhoutte op in het BCSD.

gemeenteraad

De Waregemse gemeenteraad kende op korte tijd enkele wijzigingen. Sinds september zetelen er namelijk drie onafhankelijke raadsleden. Patrick Desmet brak met het Vlaams Belang en liberalen Guy Van den Eynde en Maxim Laporte besloten uit de fractie N-VA/Open VLD te stappen. Die fractie gaat sinds dinsdagavond verder door het leven als N-VA+. (LV)