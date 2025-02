Christophe Staessen nieuwe voorzitter van CD&V

Christophe Staessen (53) uit de Ooievaarsstraat is de nieuwe voorzitter van CD&V Wervik. Hij volgt gewezen schepen Hendrik Ingelbeen uit Geluwe op. Hendrik koos er zelf voor een stap opzij te zetten omdat zijn dochter Janne gemeenteraadslid is geworden. “Met CD&V is het belangrijk dat we luisteren naar onze inwoners en dat we juiste keuzes maken”, zegt de kersverse voorzitter.

Christophe stond voor de verkiezingen van oktober op de lijst van CD&V. “Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in gemeentepolitiek”, klinkt het. “In al die jaren dat ik lid ben van CD&V – de laatste legislatuur als lid van het dagelijks bestuur – heb ik een zeer gemotiveerd team en veel gedreven mensen leren kennen, elk met een eigen invalshoek en grote verantwoordelijkheidszin. Ik vind het zeer belangrijk dat onze stad goed beheerd wordt. Mijn ambitie is binnen de partij werk maken van nog meer werking het jaar door. Nu doen onze mandatarissen aan politiek, maar ik wil ook voor onze leden meer activiteiten organiseren.”

Na de stembusgang gaat de coalitie van Vooruit en cd&v gewoon verder. Er wachten grote uitdagingen. “Het dossier Oosthove (er komt een nieuwe polyvalente zaal, red) vind ik een belangrijk dossier om Wervik weer te doen bloeien. Ook het centrum moeten we weer op de rails krijgen met meer winkels, beleving en horeca. De woonkwaliteit in onze stad moet omhoog. En tot slot is veiligheid een hot item, zeker in een grensstad.”

Met Christophe Staessen staat bij de christen democraten een gewezen wielrenner aan het roer. Hij koerste voor de Groeninge Spurters Kortrijk. Niet zonder succes bij de nieuwelingen, maar vooral bij de junioren en de liefhebbers behaalde hij behoorlijk wat overwinningen. Na het wielrennen nam hij deel aan stratenlopen.

Sociaal actief

Christophe is bestuurslid van atletiekclub Athleeo Wervik. Hij speelt toneel bij Hoger Op Wervik en is ook lid van de stadsharmonie Wervik waar hij ondervoorzitter is geweest tot hij voorrang gaf aan zijn mandaat in het dagelijks bestuur van CD&V. Zijn echtgenote Evelyne Descamps is logopediste en heeft met Het Vertelraam haar praktijk waar vroeger Mode Geerits was gevestigd.