Charlotte Verkeyn is lijsttrekker voor N-VA in Oostende

Schepen Charlotte Verkeyn (34) wordt lijsttrekker voor de N-VA bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2024. Schepen Maxim Donck krijgt de tweede plaats.

Dat maakte de Oostendse N-VA dinsdagmiddag bekend in aanwezigheid van Kamerlid Sander Loones. Het bestuur van de N-VA keurde beide plaatsen op de lijst maandagavond goed. N-VA had in Oostende een nieuwe lijstrekker nodig nadat eerste schepen en volksvertegenwoordiger Björn Anseeuw vorige vrijdag te kennen gaf dat hij niet meer deelneemt aan de verkiezingen, noch federaal of Vlaams, noch lokaal.