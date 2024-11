Chantal Vande Vyvere zetelt niet in de gemeenteraad van Ardooie voor Stroom: “Geen energie voor oppositie”

Chantal Vande Vyvere, die de nieuwe kieslijst ‘Stroom’ trok en ook als eerste van die lijst verkozen werd, zal haar gemeenteraadzitje niet opnemen in december. “De partij wist dat ik niet zou zetelen als we met Stroom en de andere oppositiepartijen de meerderheid niet konden breken. Ik ben helemaal niet verbitterd, maar kan me, na wat ik de voorbije jaren in de politiek meemaakte, ook niet meer opladen om nog zes jaar oppositie te voeren.”

Chantal Vande Vyvere zal in december niet zetelen voor Stroom, ook al behaalde ze de meeste voorkeurstemmen voor haar partij. Veerle Goethals neemt haar plaats in. “Ik behaalde toch 562 voorstemmen en was daarmee nog de vijfde van alle kandidaat-gemeenteraadsleden. Maar de gezamenlijke oppositie scoorde onvoldoende om de meerderheid van Groep 82 te breken. Met Stroom konden we nochtans in een korte tijd een lijst van 21 geëngageerde mensen samenstellen en dat was niet gemakkelijk. Toch jammer dat we daar niet meer voor beloond werden. Ikzelf verdween misschien ook wel een beetje uit het straatbeeld toen ik niet meer in een apotheek in Ardooie werkte. ”

“De oppositie moet het bestuur steeds alert zien te houden” – Chantal Vande Vyvere

Chantal heeft het er moeilijk mee dat niet meer kiezers voor Stroom of Samenplus stemden. “Het programma van Groep 82 bevatte nochtans zowat alle punten die de oppositie in de voorbije legislatuur naar voren bracht. Ardooie is een rijke gemeente en zou een pareltje moeten zijn, maar dat is niet altijd zo. Denk maar aan het nog altijd niet opknappen van het oude gemeentehuis, de vernieuwing van de dorpskern die er veel te laat komt, de handelaars die wegtrekken uit het centrum, te weinig verkeersveiligheid… Allemaal punten die de oppositie regelmatig aanklaagde. En als een gemeente veel geld heeft, liggen niet veel Ardooienaren ervan wakker als er een fraude van 900 miljoen ontdekt wordt… De oppositie lag er wel wakker van!”

Toegankelijkheid

Chantal had het de voorbije jaren als raadslid ook heel moeilijk met de moeilijke toegankelijkheid tot de dossiers waarover zij en de andere oppositiepartijen vragen wilden stellen. “Het opvragen van de bijlagen van dossiers – en dit zijn voor een gemeenteraadslid toch de belangrijkste documenten – verliep altijd heel traag. Door de wetgeving, zei de meerderheid. Dat kan, maar waarom wordt het de oppositie niet gemakkelijker gemaakt, zodat ze constructief oppositie kan voeren? Ook de verslagen van de schepencolleges kwamen vaak te laat. Als raadsleden stonden we minstens één schepencollege achter. Het gemeentebestuur duldde geen inspraak ten tijde van burgemeester Karlos, maar ook nu met burgemeester Véronique niet. En veel burgers weten ook niet wat er in de gemeenteraad gezegd wordt en komen ook niet luisteren. Ik vraag al lang om de gemeenteraad te streamen, zodat wie dat wil de gemeenteraden van thuis kan bekijken en beluisteren op zijn computer. En op een moment dat het voor hen best past. Zo zouden meer burgers de kans krijgen om zich te informeren over wat het gemeentebestuur met hun centen doet.”

De oppositie heeft niet veel in de pap te brokken, maar volgens Chantal heeft ze wel degelijk een rol te spelen. “De belangrijkste taak van de oppositie is het bestuur alert houden. Het is heel belangrijk dat de oppositie de meerderheid erop aanspreekt als er iets fout is. En iedereen begaat fouten, ook het gemeentebestuur. Ik kan het weten, want ik ben zelf 12 jaar schepen geweest.”

Echt mensen helpen

Of het afscheid van de politiek pijn doet, zegt Chantal niet met zoveel woorden. “Ik ben nu sinds twee jaar apotheker-titularis bij Multipharma aan het Frunpark in Izegem. Een job waar ik écht mensen kan helpen, die er bovendien ook nog dankbaar voor zijn. Misschien is het nu tijd om met mijn partner Noël iets meer van het leven, van mijn drie kinderen en van mijn pas geboren kleinkind te genieten. Ik zette me de voorbije weken meer dan 100 procent in om een lijst van 21 kandidaten voor de verkiezingen samen te stellen en met de collega’s zijn we daarin geslaagd. Het is aan de drie gemeenteraadsleden van Stroom om de komende zes jaar de oppositie alert te houden.”