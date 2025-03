Celesta Muylle (67) en Willy Hosten (72) krijgen politieke eretitel in hun thuisbasis Ichtegem

De gemeenteraad van Ichtegem zette het licht op groen voor de toekenning van twee eretitels aan Celesta Muylle en Willy Hosten. Beiden waren tot 2024 nog actief in het schepencollege en kunnen terugblikken op dertig jaar lokale politiek.

Het waren enkele inwoners van deelgemeente Ichtegem die in 1994 het initiatief namen om een nieuwe onafhankelijke partij op te richten. “Samen met Jan Bekaert en Raf Muylle namen Willy en ik het initiatief voor de lancering van ‘Werken aan Ichtegems Toekomst’. We hadden geen politieke voorgeschiedenis of ervaring en kwamen allemaal uit het verenigingsleven of de jeugdbewegingen. Op 9 oktober 1994 namen we voor het eerst deel aan de gemeenteraadsverkiezingen en we behaalden 4 van de 23 te verdienen zetels. We vonden dat een onverhoopt succes en hebben meteen onze verantwoordelijkheid opgenomen. Al snel kwam het besef dat we ons niet alleen wilden toespitsen op Ichtegem; maar ook op Eernegem en Bekegem en daarom wijzigde de naam naar ‘Werken aan Ieders Toekomst’”, vertelt Celesta.

Lokale partij

De partij zetelde achttien jaar in de oppositie. “Dat was voor ons een nuttige tijd. We maakten kennis met de werking van een gemeentebestuur en konden ons ook inwerken in de grote dossiers. Onze basisprincipes zijn altijd dezelfde gebleven: we staan voor een integere wijze van politiek voeren en als échte lokale partij moeten we geen verantwoording afleggen aan hogere partijbesturen of belangengroepen. In 2012 kregen we voor de eerste keer de kans om mee te besturen. Ik werd schepen van Onderwijs, Cultuur, Erfgoed en Milieu. Ik was de eerste schepen in onze gemeente die uitdrukkelijk zelf vroeg om de bevoegdheid milieu te krijgen omdat ik me daarvoor echt wilde engageren.”

Muylle blikt met een tevreden gevoel terug op haar twee ambtstermijnen als schepen. “Ik vond het zeker een meerwaarde dat ik dezelfde beleidsdomeinen kon behouden. Cultuur is heel dankbaar omdat het verenigingsleven in een dorp bijzonder uitgebreid is. Het SPOOR Kunstfestival was ook één van mijn stokpaardjes. Ook op het vlak van onderwijs ben ik trots op diverse realisaties zoals de renovatie en nieuwbouw in de gemeentelijke basisschool ‘t Mozaïek. Milieu en klimaatdoelstellingen worden in de toekomst een echte uitdaging voor alle overheden want het zijn geen alleenstaande items meer. Ik ben blij dat mijn bevoegdheden opnieuw in handen zijn van onze jonge partijgenoten die nu in het schepencollege zetelen. Ik heb de politiek nog niet verlaten want ik ben ondertussen voorzitter van W.I.T. geworden. Ik vond het vanzelfsprekend om de titel van ereschepen aan te vragen.”

Ook Willy Hosten werd gemeenteraadslid op de oppositiebanken vanaf 1995, een mandaat dat hij combineerde met zijn voltijdse job in het middelbaar onderwijs. “Na veertig jaar lesgeven, ging ik in september 2012 met pensioen en op 3 januari 2013 kon ik starten als OCMW-voorzitter. Mijn eerste keuze was onderwijs en cultuur, maar er was niemand enthousiast voor het OCMW en ik had daar ook wel interesse voor. Tijdens de eerste ambtstermijn was dat niet eenvoudig omdat er binnen onze coalitiepartner één persoon was die me tegenwerkte. Door die minder leuke ervaring stond ik na de verkiezingen van 2018 niet meteen te trappelen om schepen van Welzijn en voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst te worden. Maar uiteindelijk heb ik dat wel aanvaard en de voorbije zes jaren waren het heel aangenaam werken.”

Realisaties

“Op welke realisaties ik trots ben? De opstart van onze sociale kruidenier is een hoogtepunt. De aanlevering van voedsel gebeurde vroeger door de Voedselbank, lokale winkels en handelaars. We sloten een overeenkomst met de afdeling Middenkust van het voedselverdeelplatform Foodsavers. In plaats van de klassieke voedselpakketten krijgen de rechthebbenden nu een budget waarbij ze zelf kunnen uitkiezen uit de aangeboden producten. Daardoor is er ook veel minder voedselverspilling. Er is daar ook een koffiekamer waar de mensen kunnen praten met elkaar en een maatschappelijk werker kunnen ontmoeten.”

“Ik kijk uit naar de opening van het nieuwe Dorpshuis in Ichtegem waar de verschillende sociale diensten een onderkomen zullen krijgen. Voor de buitenschoolse kinderopvang en de speelpleinwerking was de jeugdsite De Kroon in Eernegem een hele mooie verwezenlijking. Ik was ook heel gelukkig dat we het project rond de warme maaltijden op school hebben opgestart voor kinderen van een hulpbehoevende gezinnen. De ouders betalen 1 euro en de rest wordt bijgepast door het OCMW.”

Ondertussen is Hosten nog steeds actief bij de Gezinsbond Ichtegem. En donderdagavond krijgt hij dus de titel van erevoorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst. “Ik vind dit een mooie bekroning. Het leuke is dat ik nog uitgenodigd zal worden op een aantal gelegenheden die het gemeentebestuur organiseert. Zo blijf ik nog wat in de running. Ik ben mijn kiezers en de collega’s heel dankbaar voor het vertrouwen dat ze me gaven.” (FVDB)