Cedric De Smet wordt lijsttrekker van N-VA Maldegem

In Maldegem is N-VA de eerste partij die de naam bekend maakt van zijn lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 13 oktober 2024. Het wordt geen van de huidige schepenen Nicole Maenhout en Danny Vannevel, maar gemeenteraadslid Cedric De Smet (37) die door het bestuur unaniem als lijsttrekker werd verkozen.

Cedric is leraar mechanica en is medeorganisator van Maldegems festival Couleurs Devie en van Bar Unique. “Wij hebben gekozen voor een teamspeler. Cedric is een van de vaste waarden in onze afdeling. Als gewezen ondervoorzitter en voorzitter kent hij de afdeling door en door. Als bestuurslid, raadslid en voorzitter van het bestuurscomité van het Autonoom Gemeentebedrijf is hij de man die kiest voor het overleg en verwacht van de mensen met wie hij samenwerkt dat zij zich aan hun gegeven woord houden”, motiveerde Iris Devlieger, voorzitter van N-VA Maldegem de keuze de heer De Smet als lijsttrekker. (LV)