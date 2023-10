CD&VPLUS naar kiezer met ‘Zon, Zee en Zuurstof’

CD&VPLUS, de verruimingslijst van CD&V, stelt een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen de krachtlijnen van zijn campagne voor. “Die krachtlijnen zitten vervat in ons 3Z-programma: Zon, Zee en Zuurstof”, zegt lijsttrekker Sandy Buysschaert.

Het 3Z-programma staat voor een aantal metaforen. “De zon geeft energie. Dat is ook wat wij willen geven aan de mensen, door te investeren en hen maximaal te ondersteunen in hun dagelijks leven. Met Anke Wesenbeek als nieuwe onafhankelijke kandidaat op onze lijst, hebben we iemand die hiervoor geknipt is”, zegt Buysschaert.

Anke Wesenbeek, maatschappelijk werkster en lerares, wil zich bij CD&VPLUS inzetten voor het maatschappelijk belang. “Van 2016 tot 2021 was ik aan de slag in het Sociaal Huis in Blankenberge en sinds twee jaar werk ik als diensthoofd van de activeringdienst bij OCMW Brugge. Ik neem als prille dertiger mijn kennis en gedrevenheid vanuit het werkveld mee naar de politiek”, klinkt het.

Verbinding

De onafhankelijke CD&VPLUS-lijst overtuigde haar om in de politiek te gaan. “Maatschappelijke thema’s die mij het meeste bezighouden zijn: gezinnen, buurtgericht werken, sociale activering en tewerkstelling, kinderrechten, jongeren, armoede, jeugdbewegingen… De ideale wereld gaan we niet bereiken, maar ik geloof wel dat sterke lokale politiek een groot verschil kan maken.”

“Het is mijn ambitie de burger een stem te geven en duurzame beslissingen te nemen als team. Een beleid te voeren waar mensen centraal staan. Maar ik geloof ook in samenwerken over partijgrenzen heen. Verbinding is meer dan ooit nodig in onze huidige samenleving”, klinkt het.

Investeren in mensen

Investeren in mensen hoopt CD&VPLUS onder meer te doen door de budgetten voor de sociale tegemoetkomingen, zoals onderwijscheques, geboortepremie, taxicheques en zorgpremies, opnieuw aanzienlijk uit te breiden. “Onze CD&VPLUS-ploeg legt de prioriteit terug bij de mensen zelf. Een aanpak dichtbij de mensen zit in ons DNA en dat willen we omzetten in beleid. We willen elke leeftijdscategorie in onze stad alle kansen en mogelijkheden bieden”, klinkt het nog. (WK)